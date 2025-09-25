Tataházán új kapitány, Sarok Attila a fedélzeten

A vármegye három Déli csoportjában szereplő Tataháza győzelmet már jó ideje nem jegyez, legutóbb 2022. november 5-én hagyták el győztesen a pályát, érdekes módon nem hazai környezetben szerezték meg a három pontot, hanem Kisszálláson, Jenovai Tamás góljával. Azóta pontokat olykor el-elcsípett a csapat, győznie azonban nem sikerült.

A Tataháza kerete a Kenderes SE elleni mérkőzés előtt

Forrás: Tataháza

Nem is a győzelemről szól természetesen a Tataháza SE közössége számára a futball, hanem a közösségi élet első számú tere. De arra, hogy idővel – és olykor azért - szeretnék újra győztesen is elhagyni a pályát, az utal, hogy felkérték a Jánoshalma technikai vezetőjét, Sarok Attilát, hogy irányítsa Tataházán a csapatot. Koncsek Georginát, a csapatvezetőt kérdeztük meg arról, hogy hogyan került képbe Sarok Attila Tataházán.

– Az Attilával már évek óta jól ismerjük egymást, amikor találkozunk, jókat beszélgetünk, néha telefonon is hívjuk egymást. Nagyjából az előző idény hajrájában, egy telefonbeszélgetésünk során merült föl, hogy mi lenne, ha eljönne segíteni Tataházára. Elmondta, hogy szívesen jönne, én pedig úgy voltam vele, hogy bizonyára a hasznunkra tudna lenni a vármegye egyes gyakorlatával. Hamar meg is egyeztünk, és hivatalosan az őszi idény eleje óta segíti a csapatot. Elsősorban taktikai utasításokkal, illetve az edzéseket is ő vezeti le. Örülök, hogy elvállalta ezt a feladatot, mert nagyon úgy fest, hogy bár pontot még vele sem szereztünk, de mindenki meg van vele elégedve, a srácok örülnek annak, ha itt van, és tényleg hasznos, hogy valaki határozottan a kezében tartja a kormányrudat. Attila lelkesedését senkinek nem kell bemutatni, az ismert lelkesedésével irányítja a csapatot.

Sarok Attila elmondta, hogy nagy örömmel vállalta a Jánoshalma technikai vezetői szerepe mellett a Tataháza mellett végzett munkát. A jánoshalmiakat ugyanakkor maximálisan megnyugtatta afelől, hogy számára természetesen a JSE az első, így aztán az engedélyt is azonnal megkapta, hogy ezentúl kettős szerepben dolgozhasson a vármegye labdarúgásában.

– Olyannyira nem hanyagolom a Jánoshalmán játszott szerepemet, hogy ezen a hétvégén például azért lett – a mi kérésünkre - eltolva a Bácsbokod-Tataháza mérkőzés szombatról vasárnapra, mert a Jánoshalma szombaton meccsel – mondta Sarok Attila, aki Jánoshalmán a játékos-edző, Szabó Szilárd kiegészítő embere oly módon, hogy a kispadon voltaképpen ő meccsel, természetesen Szabó Szilárd utasításait betartva, azokat inkább tolmácsolva a csapat felé. - Lelkes, szimpatikus társaságot ismertem meg a Tataházában. A hozzáállásuk jó, az viszont biztos, hogy elsősorban taktikailag rájuk fér nem is egy-két, hanem inkább tucatnyi jó tanács. Figyelem a hiányosságaikat, és azoknak a pótlására igyekszem felhívni a figyelmüket az edzésen és a bajnoki meccs előtt, sőt alatt is. Nem mindig hatnak a kispadról a pályára küldött szavak, de meggyőződésem, hogy hasznára tudok lenni a társaságnak. Annyiba mindenképpen, hogy egy-két kiadós zakóba máris beleszaladtunk, viszont már hat gólt sikerült szereznünk. Az elmúlt hétvégén, a Kenderes SE ellen volt egy kitűnő első félidőnk, amelyben 1-3-as hátrányból sikerült feljönnünk 3-3-ra. Sőt, még a vezetést is sikerült megszereznünk a második játékrész elején, ám aztán a fiúkat elragadta a lelkesedés, ziccerekben nem koncentráltak – így történt ez a dávodi meccsünkön is –, Szlavikovics Edéék viszont annál jobban sáfárkodtak a helyzeteikkel, így aztán 7-4-es győzelemmel elvitték mind a három pontot. Utána egy kicsit keseregtünk, de el nem keseredtünk, igyekszünk a pozitívumokra építeni.