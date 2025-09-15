szeptember 15., hétfő

Szabó Nikolett a legerősebb ellenfelet kapta

Szeptember 13-án kezdődött Zágrábban a birkózó-világbajnokság. A női birkózást ezen a héten szerdán és csütörtökön rendezik, abban indul a Mogyi Bajai Birkózó Club versenyzője, Szabó Nikolett. A vasárnapi sorsoláson a lehető legkeményebb ellenfelet kapta a világelső Tsugumi Sakurai személyében.

Vincze Miklós

Rengeteg munkával – többek között háromszor tíz nap edzőtáborozás a válogatott kerettel, de ez csak a jéghegy csúcsa – a háta mögött vasárnap utazott el Zágrábba, a birkózó világbajnokságra Szabó Nikolett, a Mogyi Bajai Birkózó Club versenyzője. Vasárnap megtörtént a sorsolás, így már az első ellenfél ismeretében készülhet a bajai birkózó hölgy a szerdai selejtezőkre. Fortuna nem volt kegyes a Sugó-partot képviselő Szabó Nikoletthez – aki a 62 kilogrammos súlycsoportban képviseli hazánkat és Baját –, ugyanis a jelenleg a világranglistán az első helyen álló, olimpiai bajnok, japán Tsugumi Sakurai lesz az ellenfele. Erősebb riválist nem kaphatott volna a selejtezőben. Ám minden rosszban van valami jó is. 

Szabó Nikolett, a Mogyi Bajai Birkózó Club versenyzője
Szabó Nikolett, a Mogyi Bajai Birkózó Club versenyzője Tsugumi Sakurai ellen bizonyíthat
Fotó: Beküldött fotó / Archív-felvétel

– Először is nem féltem a Nikit, kerek a birkózószőnyeg, bármi megtörténhet – nyilatkozta Jagicza László, aki a Mogyi Bajai Birkózó Clubban Szabó Nikolett vezetőedzője, és aki a helyszínen fogja megtekinteni Szabó Nikolett mérkőzését, remélhetőleg meccseit. – Másrészt még mindig jobb a legfőbb esélyest kifogni, mint a második vagy a harmadik legerősebb versenyzőt, így ugyanis megvan az esélye annak, hogy ha amennyiben bejön a papírforma, akkor a japán olimpiai bajnok akár a döntőig is menetelhet, Niki pedig a vigaszágon folytathatja, ahol a világranglista tekintetében értékes pontokat szerezhet. De mindez feltételezés, azon dolgozunk, hogy Szabó Nikolett képes legyen szállítani a bombameglepetést.

Tsugumi Sakurai megannyi egyéb sikere mellett 2024-ben, 57 kilogrammban olimpiai bajnok volt a párizsi olimpián, 2022-ben Ázsia bajnok a lett. 

 

 

