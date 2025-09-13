Szabó Nikolett vasárnap indul a zágrábi vébére

Kemény felkészülésen van túl Szabó Nikolett, igazi embert próbáló hetek állnak mögötte. Pénteken jött meg Tatáról, ahol tíz napot töltött a válogatott keret tagjaként edzőtáborban. Előtte szintén tíz napot dolgoztak Isztambulban, azelőtt pedig ugyanúgy tíz napot Varsóban, szintén edzőtáborban. Munkában tehát nem volt hiány.

Szabó Nikolett, a Mogyi Bajai Birkózó Club versenyzője, a válogatott keret tagja

Forrás: Magyar Birkózó Szövetség

– Nikolett szinte csak csomagolni ugrott haza Tatáról, vasárnap már indul is Zágrábba a teljes női válogatott keret – mondta edzője, Jagicza László. – Elmondta, hogy szerinte jó állapotban van. Aztán hogy ez mit jelent vagy mit ér, arra majd a verseny adja meg a választ. Egy biztos, sérülések, betegségek elkerülték. Ha pedig egy birkózónak este lefekvéskor valamije fáj, az jó, ha ugyanis nem fáj semmije, az azt jelenti, hogy nem dolgozott.

Ők lesznek Szabó Nikolett ellenfelei

A mezőny pedig – világbajnokságról lévén szó, ez aligha meglepő – rettentően erős.

– Ott lesz az olimpiai bajnok japán birkózó, ott lesz a világbajnok és Európa-bajnoki aranyérmes bolgár hölgy, és ott lesz az Európa-bajnok ukrán is – mondta Jagicza László. – Egyszóval brutálisan erős a mezőny, de a Niki is brutálisan erős. Jelenleg a 16. helyen áll a világranglistán. Ez azt jelenti, hogy ha most lenne a Los Angeles-i olimpia, akkor éppen beférne a mezőnybe. Addig még persze van sok idő, azon dolgozunk majd, hogy előkelőbb helyen érhessen oda az utolsó kanyarba az ötkarikás játékok előtt. Ehhez természetesen jó lenne már most, Zágrábban is minél jobb eredményt elérni. Nem lesz könnyű, és a tekintetben, hogy hova tud majd most Zágrábban a végén odaérni, nagyon sok múlik majd a sorsoláson. Bármi kijöhet ebből.

Helyezésben bízik az edző

Arra a kérdésre, hogy milyen eredménnyel lenne elégedett, Jagicza László elmondta, hogy nem konkrét helyezésben számol.

– Ha száz százalékot tud kiadni magából, akkor én már elégedett leszek – mondta a bajai mester. – Hogy aztán a száz százalék mire lehet elég, az más kérdés. Lehet, hogy van olyan a mezőnyben, aki ellen az is kevés. De a lényeg az, hogy kihozza magából a maximumot – mondta a Mogyi Bajai Birkózó Club vezetőedzője, aki egyébként a hét elején szintén útra kel, hogy a helyszínen tekintse meg a versenyzője szereplését, és segítsen neki, amiben csak tud.