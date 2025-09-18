szeptember 18., csütörtök

Birkózás

Szabó Nikolett súlyos sérülést szenvedett a vébén

Címkék#Mogyi Bajai Birkózó Club#Szabó Nikolett#birkózás

Szerdán lépett szőnyegre Szabó Nikolett, a Mogyi Bajai Birkózó Club versenyzője a 62 kilogrammos súlycsoportban a zágrábi világbajnokságon. A Sugó-parti egyesület sportolója azonban már az első mérkőzése elején súlyos sérülést szenvedett.

Vincze Miklós

Már a sorsoláskor sem szegődött a szerencse a bajai birkózó mellé, hiszen a Mogyi Bajai Birkózó Club versenyzőjére a szerdai selejtezőben a világranglistát vezető Tsugumu Sakurai, a párizsi olimpia bajnoka várt rá ellenfélként.

Szabó Nikolett megsérült, Mogyi Bajai Birkózó Club versenyzője
Szabó Nikolett, a Mogyi Bajai Birkózó Club versenyzője
Fotó: Beküldött fotó / Archív-felvétel

A balszerencse a mérkőzésen is folytatódott: az összecsapás rosszabbul aligha alakulhatott volna. A japán versenyző, Motoki rögtön az elején lábra ment, Szabó Nikolett térde pedig a földre érkezéskor kifordult. Amikor már ebben a pozícióban volt, ellenfele még rá is terhelt az akkor már valószínűleg sérült testrészre. Szándékosság azonban aligha volt a mozdulatban, Motoki vélhetően nem érzékelhette a helyzetet.

Szabóhoz azonnal odarohant az orvosi stáb, percekig ápolták a szőnyegen, majd hordágyon kellett levinni. Mentő szállította kórházba. A versenyt természetesen nem tudja folytatni – nem jelent vigaszt sem neki, sem szurkolóinak, hogy vigaszágon akár folytathatta volna.

Az állapotáról egyelőre annyit lehet tudni, hogy törést nem szenvedett, a további vizsgálatokra Magyarországra való hazatérését követően kerül sor.

 

 

