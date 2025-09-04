27 perce
A vármegye kettes bajnokság őszi sorsolása
Ezen a héten elrajtol a 2025/26-is idény a vármegyei másodosztályú bajnokságban. Jelentős újítás a második vonalban, hogy a Déli és az Északi csoportot összevonták, így jött ki a tizenkét csapatos mezőny. Nézzük a sorsolást.
A tavalyi vármegyei másodosztály résztvevők mellett két új csapat jelentkezett a mezőnyben, miután mind a vármegye három Közép, mind a vármegye három Nyugati csoportjának a bajnoka vállalta a fölfelé történő osztályváltást. Így új szereplő a Kunfehértó és a Kunszentmiklós. Mutatjuk a Déli és Északi csoportok sorsolását.
Egy mérkőzést már lejátszottak a múlt héten, az első fordulóra kisorsolt Dunagyöngye SK-Bácska SE Vaskút találkozót. A tényleges bajnoki rajt tehát augusztus 30-án volt, az utolsó fordulót november közepén rendezik meg.
Déli és Északi csoportok sorsolása
1. forduló
Augusztus 30., szombat, 17.30: Dunagyöngye SK-Bácska SE Vaskút 4-1.
Szeptember 6., szombat, 14.30: Kerekegyházi SE-Akasztó FC. 16.30: Miklósi GYFE-Lakiteleki TE, Kunfehértó KSE-Nemesnádudvari KSE.
Szeptember 7, vasárnap, 16.30: Nyárlőrinci LSC-Kunszállás SE, Mélykúti SE-Dusnok KSE.
2. forduló
Szeptember 13., szombat, 16.30: Akasztó FC-Nyárlőrinci LSC, Kunszállás SE-Kunfehértó KSE.
Szeptember 14., vasárnap, 15.00: Dusnok KSE-Dunagyöngye SK. 16.30: Nemesnádudvari KSE-Mélykúti SE, Lakiteleki TE-Kerekegyházi SE.
November 23., 13.00: Bácska SE Vaskút-Miklósi GYFE.
3. forduló
Szeptember 20., szombat, 16.00: Kerekegyházi SE-Bácska SE Vaskút, Miklósi GYFE-Dusnok KSE, Dunagyöngye SK-Nemesnádudvari KSE, Kunszállás SE-Akasztó FC.
Szeptmber 21., vasárnap, 16.00: Nyárlőrinci LSC-Lakiteleki TE, Mélykúti SE-Kunfehértó KSE.
4. forduló
Szeptember 27., szombat, 16.00: Kunfehértó KSE-Dunagyöngye SK, Bácska SE Vaskút-Nyárlőrinci LSC, Lakiteleki TE-Akasztó FC.
Szeptember 28., vasárnap, 15.00: Dusnok KSE-Kerekegyházi SE. 16.00: Mélykúti SE-Kunszállás SE, Nemesnádudvari KSE-Miklósi GYFE.
5. forduló
Október 4., szombat, 15.00: Kerekegyházi SE-Nemesnádudvari KSE, Miklósi GYFE-Kunfehértó KSE, Dunagyöngye SK-Mélykúti SE, Akasztó FC-Bácska SE Vaskút, Kunszállás SE-Lakiteleki TE.
Október 5., vasárnap, 15.00: Nyárlőrinci LSC-Dusnok KSE.
6. forduló
Október 11., szombat, 15.00: Dunagyöngye SK-Kunszállás SE, Kunfehértó KSE-Kerekegyházi SE, Bácska SE Vaskút-Lakiteleki TE.
Október 12., vasárnap, 15.00: Mélykúti SE-Miklósi GYFE, Nemesnádudvari KSE-Nyárlőrinci LSC, Dusnok KSE-Akasztó FC.
7. forduló
Október 18.,szombat, 14.30: Akasztó FC-Nemesnádudvari KSE, Kunszállás SE-Bácska SE Vaskút.
Október 19., vasárnap, 14.30: Nyárlőrinci LSC-Kunfehértó KSE, Kerekegyházi SE-Mélykúti SE, Miklósi GYFE-Dunagyöngye SK, Lakiteleki TE-Dusnok KSE.
8. forduló
Október 25., szombat, 14.30: Miklósi GYFE-Kunszállás SE, Kunfehértó KSE-Akasztó FC.
Október 26., vasárnap, 13.30: Mélykúti SE-Nyárlőrinci LSC, Nemesnádudvari KSE-Lakiteleki TE, Dusnok KSE-Bácska SE Vaskút, Dunagyöngye SK-Kerekegyházi SE.
9. forduló
November 1., szombat, 13.30: Kerekegyházi SE-Miklósi GYFE, Bácska SE Vaskút-Nemesnádudvari KSE, Lakiteleki TE-Kunfehértó KSE, Kunszállás SE-Dusnok KSE.
November 2., vasárnap, 13.30: Nyárlőrinci LSC-Dunagyöngye SK, Akasztó FC-Mélykúti SE.
10. forduló
November 8., szombat, 13.30: Kerekegyházi SE-Kunszállás SE, Miklósi GYFE-Nyárlőrinci LSC, Kunfehértó KSE-Bácska SE Vaskút.
November 9., vasárnap, 13.30: Dunagyöngye SK-Akasztó FC, Mélykúti SE-Lakiteleki TE, Nemesnádudvari KSE-Dusnok KSE.
11. forduló
November 15., szombat, 13.00: Bácska SE Vaskút-Mélykúti SE, Lakiteleki TE-Dunagyöngye SK, Kunszállás SE-Nemesnádudvari KSE, Akasztó FC-Miklósi GYFE.
November 16., vasárnap, 13.00: Nyárlőrinci LSC-Kerekegyházi SE, Dusnok KSE-Kunfehértó KSE.
