1 órája
Hétvégén rendezi a Sólymok a Lucifer Kupát
Lejátszotta első felkészülési mérkőzését a férfi kosárlabda NB I. / B.es rajtra készülő Nagykőrösi Sólymok, a hétvégén pedig négy csapat részvételével megrendezi a Lucfier Kupát.
A férfi kosárlabda NB I./B-s rajtra készülő Nagykőrösi Sólymok hétfőn este lejátszotta az első felkészülési mérkőzését, hazai pályán, de egyelőre zárt kapus formában.
Az NB I./ B Piros csoportjának a tavalyi ezüstérmese volt az első edzőmeccsen a Sólymok ellenfele. A találkozót az esélyesebb fótiak nyerték meg, ám a nagykőrösi gárda nagyszerűen helytállt. Az első két negyedben tartották a lépést a magasabb osztályban szereplő, és az idén is komoly célokkal harcba induló ellenféllel. A szoros első félidőt követően a leginkább a harmadik negyedben domborodott ki a két csapat közötti különbség, ez az eredményben is megmutatkozott, a meccs azonban összességében nagyszerű erőfelmérő volt.
A lábadozó Molnár Bence mellett betegség miatt hiányzott Tóth Bence is, megmutatta viszont magát a felnőttek között a junior csapat játékosa, a 2009-es születésű Márton Ákos, aki cseppet sem megilletődve, bátran és ügyesen mozgott, és még pontszerzőként is feliratkozott.
Nagykőrösi Sólymok KE - Phoenix-MT Fót 67-94 (13-19, 22-21, 17-33, 15-21)
Kovács Márk, a Nagykőrösi Sólymok edzője: – Már-már hagyomány, hogy a szezon előtt vívunk egy barátságos meccset a Fóttal. Komoly csapat ellen, egy jó hangulatú, jó iramú meccset sikerült játszani, ami kellőképpen segítette a felkészülést. Hétvégén Lucifer kupa, ahova várjuk szeretettel a szurkolókat! A Fótnak pedig kívánom, hogy érjék el céljaikat, és köszönjük nekik a játékot!
A Nagykőrösi Sólymok következő meccsei
Bár a felkészülési mérkőzés zárt kapus volt, pénteken már tárt karokkal várják a szurkolókat, mégpedig a hagyományos Lucifer Kupára.
Pénteken 17 órakor a Budafok-Jászberényi KSE mérkőzéssel veszi kezdetét a viadal, majd a 18 óra 45 percre tervezett megnyitó után, 19 óra 30 perces kezdettel a Békéscsabai KK ellen lép pályára a Nagykőrös. Másnap, szombaton játsszák a helyosztókat.
A Lucifer Kupán azonban nem csak négy felnőtt csapat mutatja meg magát, hanem több U12-es fiú és leánygárda is összecsap, a szervezők természetesen a gyermekek meccseire is szeretettel várják a szurkolókat és az érdeklődőket. A Nagykőrösi Sólymok fiú és leány csapattal is képviselteti magát, de a mezőnyben ott lesz a kecskeméti Mercedes Akadémia, a Kiss Lenke Akadémia, a Szedeák és a Kikinda csapata is.
A Lucifer Kupa programja:
Szeptember 5. péntek
17:00 - Budafok - Jászberényi KSE
18:45 - Megnyitó
19:30 - Nagykőrösi Sólymok KE - Békéscsabai KK
Szeptember 6. szombat
15:00 - Mérkőzés a 3-4. helyért
17:00 - Mérkőzés az 1-2. helyért
Eredményhirdetés, díjátadó
U12 Lucifer Kupa programja:
Szeptember 6. szombat
Nagykőrös, Kossuth Lajos Általános Iskola:
9:00 - Nagykőrösi Sólymok KE U12 Fiú – Mercedes KA U12
10:30 - Kiss Lenke KS U12 – Mercedes KA U12
12:00 - Nagykőrösi Sólymok U12 Fiú – Kiss Lenke KS U12
Nagykőrös, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola:
9:00 - Nagykőrösi Sólymok KE U12 Lány – Szedeák U12
10:30 - Szedeák U12 – KK. Kikinda U12
12:00 - Nagykőrösi Sólymok KE U12 Lány – KK. Kikinda U12
Szeptember 7. vasárnap
Nagykőrös, Kossuth Lajos Általános Iskola:
9:00 - Mérkőzés az 5. helyért
10:30 - Mérkőzés a 3. helyért
12:00 - Döntő