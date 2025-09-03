szeptember 3., szerda

Kosárlabda

1 órája

Hétvégén rendezi a Sólymok a Lucifer Kupát

Címkék#Lucifer Kupa#mérkőzés#kosárlabda

Lejátszotta első felkészülési mérkőzését a férfi kosárlabda NB I. / B.es rajtra készülő Nagykőrösi Sólymok, a hétvégén pedig négy csapat részvételével megrendezi a Lucfier Kupát.

Vincze Miklós

A férfi kosárlabda NB I./B-s rajtra készülő Nagykőrösi Sólymok hétfőn este lejátszotta az első felkészülési mérkőzését, hazai pályán, de egyelőre zárt kapus formában. 

A Nagykőrösi Sólymok időkérésnél
A Nagykőrösi Sólymok időkérése
Fotó: Balla Attila

Az NB I./ B Piros csoportjának a tavalyi ezüstérmese volt az első edzőmeccsen a Sólymok ellenfele. A találkozót az esélyesebb fótiak nyerték meg, ám a nagykőrösi gárda nagyszerűen helytállt. Az első két negyedben tartották a lépést a magasabb osztályban szereplő, és az idén is komoly célokkal harcba induló ellenféllel. A szoros első félidőt követően a leginkább a harmadik negyedben domborodott ki a két csapat közötti különbség, ez az eredményben is megmutatkozott, a meccs azonban összességében nagyszerű erőfelmérő volt. 

A lábadozó Molnár Bence mellett betegség miatt hiányzott Tóth Bence is, megmutatta viszont magát a felnőttek között a junior csapat játékosa, a 2009-es születésű Márton Ákos, aki cseppet sem megilletődve, bátran és ügyesen mozgott, és még pontszerzőként is feliratkozott. 

Nagykőrösi Sólymok KE - Phoenix-MT Fót 67-94 (13-19, 22-21, 17-33, 15-21)

Kovács Márk, a Nagykőrösi Sólymok edzője: – Már-már hagyomány, hogy a szezon előtt vívunk egy barátságos meccset a Fóttal. Komoly csapat ellen, egy jó hangulatú, jó iramú meccset sikerült játszani, ami kellőképpen segítette a felkészülést. Hétvégén Lucifer kupa, ahova várjuk szeretettel a szurkolókat! A Fótnak pedig kívánom, hogy érjék el céljaikat, és köszönjük nekik a játékot!

A Nagykőrösi Sólymok következő meccsei

Bár a felkészülési mérkőzés zárt kapus volt, pénteken már tárt karokkal várják a szurkolókat, mégpedig a hagyományos Lucifer Kupára.

Pénteken 17 órakor a Budafok-Jászberényi KSE mérkőzéssel veszi kezdetét a viadal, majd a 18 óra 45 percre tervezett megnyitó után, 19 óra 30 perces kezdettel a Békéscsabai KK ellen lép pályára a Nagykőrös. Másnap, szombaton játsszák a helyosztókat. 

A Lucifer Kupán azonban nem csak négy felnőtt csapat mutatja meg magát, hanem több U12-es fiú és leánygárda is összecsap, a szervezők természetesen a gyermekek meccseire is szeretettel várják a szurkolókat és az érdeklődőket. A Nagykőrösi Sólymok fiú és leány csapattal is képviselteti magát, de a mezőnyben ott lesz a kecskeméti Mercedes Akadémia,  a Kiss Lenke Akadémia, a Szedeák és a Kikinda csapata is.

A Lucifer Kupa programja:

Szeptember 5. péntek 

17:00 - Budafok - Jászberényi KSE

18:45 - Megnyitó

19:30 - Nagykőrösi Sólymok KE - Békéscsabai KK

Szeptember 6. szombat

15:00 - Mérkőzés a 3-4. helyért

17:00 - Mérkőzés az 1-2. helyért

Eredményhirdetés, díjátadó 

U12 Lucifer Kupa programja: 

Szeptember 6. szombat 

Nagykőrös, Kossuth Lajos Általános Iskola:

9:00 - Nagykőrösi Sólymok KE U12 Fiú – Mercedes KA U12

10:30 - Kiss Lenke KS U12 – Mercedes KA U12

12:00 - Nagykőrösi Sólymok U12 Fiú – Kiss Lenke KS U12 

Nagykőrös, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola:

9:00 - Nagykőrösi Sólymok KE U12 Lány – Szedeák U12 

10:30 - Szedeák U12 – KK. Kikinda U12 

12:00 - Nagykőrösi Sólymok KE U12 Lány – KK. Kikinda U12  

Szeptember 7. vasárnap 

Nagykőrös, Kossuth Lajos Általános Iskola: 

9:00 - Mérkőzés az 5. helyért 

10:30 - Mérkőzés a 3. helyért 

12:00 - Döntő

 

 

