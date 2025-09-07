szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Kosárlabda

3 órája

A Sólymok nyerte a Lucifer Kupát

Címkék#kupa#Nagykőrösi Sólymok#kosárlabda

Vendégként a Békéscsaba, a Budafok és a Jászberény részvételével rendezte meg a hétvégén a Nagykőrösi Sólymok a hagyományos Lufcifer Kupát. A felnőtt férfi viadalt nagy csatában a hazaiak nyerték.

Vincze Miklós

Ezen a hétvégén rendezte meg az NB I./B-s rajtra készülő Nagykőrösi Sólymok a Lucifer kupát. Remek hangulatban, közönségszórakoztató mérkőzésekkel zajlott és nem mellesleg kellemes meglepetéssel zárult a viadal, amely a legendás nagykőrösi testnevelőnek, Molnár Ferencnek állít emléket, akit mindenki csak Luciferként ismert.

Nagykőrösi Sólymok, Lucifer Kupa győzelem,
A Nagykőrösi Sólymok csapata megköszöni a szurkolóinak a biztatást
Fotó: Suba Szilveszter

Pénteken visszafogottabb teljesítménnyel, egy izzadságszagú győzelemmel sikerült kicsikarni a Nagykőrösnek a Békéscsaba ellenében a döntőbe jutást, nagy küzdelemre késztette a vendéggárda a Sólymokat. 

Nagykőrösi Sólymok KE - Békéscsabai KK 67-64 (16-17, 12-15, 22-10, 17-22)

Sólymok: Tóth Bence 14/6, Csorvási Milán 13, Mészáros Bence 13/6, Fehér Péter 9, Mári György 6, Kocsis Attila 4, Márton Ákos 4, Kovács Gergely 2, Sárai-Szabó Zsolt 2, Béres Benedek, Kónya Levente; Edző: Kovács Márk

A szombati a fináléban az esélyek a vendégcsapat mellett szóltak, ám a torna szombati döntőjében nem látszott az osztálykülönbség, a Sólymok a péntekinél még jobb teljesítménnyel kirukkolva, igazi csapatmunkával, nagyszerű játékkal borította a papírformát. Kiváló egyéni teljesítményeket is láthattak szurkolóink, akik ezúttal is szép számban érkeztek. A bronzmeccset a Budafok nyerte 100-56 arányban. Ezután következett a döntő, amely a hazaiak szája íze szerint alakult. A nagykőrösi srácok nagyon kitettek magukért, és szép sikerrel örvendeztettek meg a szurkolótáborukat.

– Örülünk, hogy jó meccseket tudtunk játszani – értékelt Kovács Márk, a hazaiak edzője. - Az első napon gyengék és enerváltak voltunk, nehezen nyertünk. Szombaton viszont stabil volt a csapat, jobban dobtunk mezőnyből, és jól védekeztünk. Sok egyéni teljesítménnyel elégedett vagyok, remélem a szezon első meccsén, már jó formában láthatnak minket a szurkolók. Nagyon köszönjük a biztatást!

Nagykőrösi Sólymok KE - Jászberényi KSE 85-74 (24-28, 24-17, 17-12, 20-17)

Sólymok: Csorvási Milán 18/3, Kovács Gergely 16, Kocsis Attila 14, Mészáros Bence 12/6, Mári György 8, Tóth Bence 7, Fehér Péter 5, Béres Benedek 5, Márton Ákos, Kónya Levente, Sárai-Szabó Zsolt. Edző: Kovács Márk.

A Sólymok idénye október elején indul, de már szerdán újabb felkészülési mecset vív Kovács Márk csapata, szeptember 10-én 19 óra 15 perctől a PB. Honvéd U19-es csapatát fogadják.

 

