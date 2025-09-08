szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

14 perce

Három kecskeméti készülhet a románok elleni élet-halál csatákra

Címkék#Sergio Mullor#futsal#Románia#pótselejtező#Magyarország#ScoreGoal Kecskemát Futsal

Élet-halál csaták várnak a magyar futsal-válogatottra szeptemberben, ráadásul nagyobb presztízzsel bíró csatát nem vívhatna a nemzeti együttes, hiszen Románia lesz az ellenfél. Az Európa-bajnokságért zajló pótselejtezőre az SG Kecskemét három játékosa is készülhet.

Nyitray András

A magyar futsal-válogatott szeptember 18-án 20 órakor a debreceni Főnix Arénában fogadja a románokat Eb-pótselejtezőn, majd hat nappal később Craiovában lép pályára riválisa ellen. A magyar válogatott két győzelemmel hangolt az Európa-bajnoki részvételről döntő párharcra, augusztus végén 7-0-ra majd 4-1-re nyert a kirgizek ellen, az SG Kecskemét több játékosa is remekelt a Messzi István Sportcsarnokban rendezett meccseken. 

Az SG Kecskemét három játékost ad a válogatottnak
Az SG Kecskemét három játékost ad a válogatottnak
Fotó: mlsz.hu

Az SG Kecskemét három játékost ad

Az összetartás után Sergio Mullor szövetségi kapitány kijelölte a pótselejtezők keretét, amelyben tapasztalt, az Eb-selejtező sorozatban bizonyított játékosok kaptak helyet. Kecskemétről Bencsik Roland, Fekete Márk és Rutai Balázs lesz ott a sorsdöntő meccseken. Érdemes megjegyezni, mellettük Pál Patrik és Suscsák János tavaly még a hírös városiakat erősítette, ahogy a Lengyelországba igazoló, saját nevelésű Kajtár Mátyás is. A keret tagjai szeptember 14-én, vasárnap találkoznak, és kezdik meg a felkészülést a párharcra. 

Románia három győzelemmel és három vereséggel az ukránok mögött a második helyet szerezte meg az Eb-selejtező csoportjában, megelőzve a német és a ciprusi együttest. Magyarország három győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel a szlovénok mögött lett a második, a norvég és a montenegrói válogatott előtt. A jövő évi Európa-bajnokságnak Litvánia, Lettország és Szlovénia ad otthont.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu