Három kecskeméti készülhet a románok elleni élet-halál csatákra

A magyar futsal-válogatott szeptember 18-án 20 órakor a debreceni Főnix Arénában fogadja a románokat Eb-pótselejtezőn, majd hat nappal később Craiovában lép pályára riválisa ellen. A magyar válogatott két győzelemmel hangolt az Európa-bajnoki részvételről döntő párharcra, augusztus végén 7-0-ra majd 4-1-re nyert a kirgizek ellen, az SG Kecskemét több játékosa is remekelt a Messzi István Sportcsarnokban rendezett meccseken.

Az SG Kecskemét három játékost ad a válogatottnak

Fotó: mlsz.hu

Az SG Kecskemét három játékost ad

Az összetartás után Sergio Mullor szövetségi kapitány kijelölte a pótselejtezők keretét, amelyben tapasztalt, az Eb-selejtező sorozatban bizonyított játékosok kaptak helyet. Kecskemétről Bencsik Roland, Fekete Márk és Rutai Balázs lesz ott a sorsdöntő meccseken. Érdemes megjegyezni, mellettük Pál Patrik és Suscsák János tavaly még a hírös városiakat erősítette, ahogy a Lengyelországba igazoló, saját nevelésű Kajtár Mátyás is. A keret tagjai szeptember 14-én, vasárnap találkoznak, és kezdik meg a felkészülést a párharcra.

Románia három győzelemmel és három vereséggel az ukránok mögött a második helyet szerezte meg az Eb-selejtező csoportjában, megelőzve a német és a ciprusi együttest. Magyarország három győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel a szlovénok mögött lett a második, a norvég és a montenegrói válogatott előtt. A jövő évi Európa-bajnokságnak Litvánia, Lettország és Szlovénia ad otthont.