Komoly erőfelmérő vár Újpesten az SG Kecskemétre

Az előző, hétfői forduló mindkét gárdának vereséget hozott. Az SG Kecskemét sokáig pariban volt a címvédő Veszprémmel, ám végül pont nélkül voltak kénytelenek távozni Koós Károly tanítványai. A fővárosi lila-fehérek a budaörsi Aramis ellen végig hátrányban voltak, és elszenvedték első vereségüket a bajnoki évadban.

Az SG Kecskemét erős riválishoz látogat

Fotó: Bús Csaba

Az SG Kecskemét érezhetően fejlődik

A hírös városaik trénere szerint mentálisan kell erősnek lenniük a fővárosban:

– A legfontosabb az volt, hogy feldolgozzuk a hétfői veszprémi meccsünket testileg és lelkileg. Úgy éreztük, hogy több volt abban az összecsapásban, mint amit végül az eredmény mutatott. Sikerült kiértékelnünk, és bízom benne, hogy át tudjuk fordítani a tapasztalatokat pozitívumokra a pénteki, újpesti meccsre. Dolgozunk tovább, hogy a hasonló mérkőzéseken számunkra kedvezőbb végkimenetel születhessen. Folyamatosan fejlődünk, de még bőven van tennivaló, hogy végső céljainkat elérjük. Pénteken hasonló meccsre van kilátás, mint hétfőn volt. Kompakt, jó gárda az Újpest. Extra teljesítmény kell tőlünk, hogy eredményesek lehessünk a fővárosban. Stabil védekezés mellett a helyzetkihasználás lesz a kulcsa majd az ütközetnek – mondta Koós Károly, a ScoreGoal edzője.

A mérkőzés pénteken 20 óra 45 perckor kezdődik az UTE atlétikai stadionjában.