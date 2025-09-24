Minden eldöntő meccs vár a ScoreGoal játékosaira a válogatottban

A magyar futsal-válogatott hazai pályán frenetikus hangulatban, nagy csatában verte meg 3-2-re elsőre Románia legjobbjait, így szűk előnnyel várhatja a szerdai visszavágót. A magyar-román csata folytatása szerdán 18 óra 30 perckor következik, itt már a mindent vagy semmit elv érvényesül. Egy maradhat, aki kijut az Európa-bajnokságra, a vesztesnek csak a mérhetetlen csalódottság jut. A válogatottban az SG Kecskemét több játékosa is ott van, sőt, különös pikantériája a párharcnak, hogy román színekben is akadnak korábbi hírös városi kedvencek. Mánya Szabolcs már a szakmai stáb tagja, Hadnagy István ugyanakkor még játékosként van ott.

Az SG Kecskemét játékosa, Bencsik Roland bizakodó

Fotó: mlsz.hu

Az SG Kecskemét kapitánya bizakodó

A mérkőzés előtt Bencsik Roland, a ScoreGoal játékosa elmondta, hogy szerinte ki tudják harcolni a kijutást:

– Varázslatos hangulatot teremtettek a magyar szurkolók, köszönjük nekik – nyilatkozta Bencsik Roland, az SG Kecskemét Futsal játékosa. – Az ő segítségük is kellett, hogy nyerni tudjunk. Nehéz dolgunk volt itthon a románok ellen, de sikerrel vettük az első akadályt. Kisebb hiányérzetünk van, mert szerettünk volna legalább kétgólos előnnyel utazni a visszavágóra. Végül csak egy lett közte, így kiélezettebb csata lesz a szerdai. Az elmúlt napokban a finomhangoláson volt a hangsúly, igyekeztünk javítani a hibákat, és fejlődni. Jó hangulatban utazhattunk ki Romániába. Mindenki szeme előtt az Európa-bajnokságra való kijutás lebeg. Bízom a csapatban, elszántan várjuk a szerdai ütközetet. Hiszem, hogy ki tudjuk harcolni a kontinensviadalon való szereplést.

Románia és Magyarország Eb-pótselejtezős mérkőzése 18 óra 30 perckor kezdődik, és az M4 Sport is közvetíteni fogja, Bencsik mellett Rutai Balázs és Fekete Márk is képviselheti a hírös városiakat a meccsen.