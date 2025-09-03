Az Aramis ellen folytatja a ScoreGoal

A magyar futsal-válogatott programja miatt szünetelt a bajnokság, a nemzeti csapat éppen Kecskeméten játszott két felkészülési meccset Kirgizisztán ellen. Csütörtökön azonban már újra bajnoki vár az SG Kecskemét játékosaira az Aramis SE ellen.

Az SG Kecskemét első hazai sikerét ünnepelné

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

A budaörsi alakulat az előző három körben hat egységet szerzett, míg az SG Kecskemét hármat. A hírös városiak számára az MFA ellen szerzett siker lendületet adhat a folytatásra, és csütörtökön az újabb három pont megszerzése a céljuk saját közönségük előtt. Jó alapot adhat a válogatott sikere, mely során a ScoreGoal játékosai remekeltek, gólokkal és gólpasszokkal jelentkeztek. ami tovább erősítheti az önbizalmat.

Az SG Kecskemét jól ismeri ellenfelét

Koós Károly és csapat közeli emlékeket őrizhet a budaörsi riválisról, hiszen a nyári felkészülés alatt kétszer is találkoztak:

– Az elmúlt forduló sikere jót tett a lelkeknek. A válogatottban szereplő játékosaink tevékenyen kivették a részüket a két magyar győzelemből, és ma már csatlakoznak hozzánk az edzésen. Szerencsére mindenki egészségesen tért vissza. Az Aramist jól ismerjük, hiszen a felkészülés során kétszer is játszottunk velük. Ellenfelünk jól indította a bajnokságot. Jó erőkből állnak, nehéz feladat vár ránk. Hazai pályán csak a győzelem lebeg a szemünk előtt, meg kell tudnunk oldani ezt a kihívást. Szurkolóink támogatására most is számítunk. Szeretnénk számukra is bizonyítani – mondta Koós Károly vezetőedző.

A mérkőzés 18 óra 30 perckor kezdődik csütörtökön a Messzi István Sportcsarnokban.