41 perce
Az Aramis ellen folytatja a ScoreGoal
A válogatott szünet után folytatódik a férfi futsal NB I. alapszakasza. Az SG Kecskemét hazai pályán szeretné tovább javítani mérlegét, ezúttal az Aramis SE ellen.
A magyar futsal-válogatott programja miatt szünetelt a bajnokság, a nemzeti csapat éppen Kecskeméten játszott két felkészülési meccset Kirgizisztán ellen. Csütörtökön azonban már újra bajnoki vár az SG Kecskemét játékosaira az Aramis SE ellen.
A budaörsi alakulat az előző három körben hat egységet szerzett, míg az SG Kecskemét hármat. A hírös városiak számára az MFA ellen szerzett siker lendületet adhat a folytatásra, és csütörtökön az újabb három pont megszerzése a céljuk saját közönségük előtt. Jó alapot adhat a válogatott sikere, mely során a ScoreGoal játékosai remekeltek, gólokkal és gólpasszokkal jelentkeztek. ami tovább erősítheti az önbizalmat.
Az SG Kecskemét jól ismeri ellenfelét
Koós Károly és csapat közeli emlékeket őrizhet a budaörsi riválisról, hiszen a nyári felkészülés alatt kétszer is találkoztak:
– Az elmúlt forduló sikere jót tett a lelkeknek. A válogatottban szereplő játékosaink tevékenyen kivették a részüket a két magyar győzelemből, és ma már csatlakoznak hozzánk az edzésen. Szerencsére mindenki egészségesen tért vissza. Az Aramist jól ismerjük, hiszen a felkészülés során kétszer is játszottunk velük. Ellenfelünk jól indította a bajnokságot. Jó erőkből állnak, nehéz feladat vár ránk. Hazai pályán csak a győzelem lebeg a szemünk előtt, meg kell tudnunk oldani ezt a kihívást. Szurkolóink támogatására most is számítunk. Szeretnénk számukra is bizonyítani – mondta Koós Károly vezetőedző.
A mérkőzés 18 óra 30 perckor kezdődik csütörtökön a Messzi István Sportcsarnokban.