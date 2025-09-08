A Veszprém vendége lesz a ScoreGoal

Meglehetősen feszített a menetrend a ScoreGoal Kecskemét Futsal csapata számára, hiszen ezen a héten két kemény bajnokit is vívnak, ráadásul mind a kettőt idegenben. Ma este a címvédő Veszprém vendége lesz Koós Károly csapata, pénteken pedig már Újpestre látogat.

Idegenben játszik a ScoreGoal

Fotó: Bús Csaba

Ami a ma esti ellenfelet illeti, őket jól ismerik a hírös városiak, hiszen nem is olyan régen vívták meg egymás ellen a bajnoki döntőt, amelyet a Veszprém nyert meg, de ennek a két csapatnak egyébként minden összecsapása rangadónak és presztízsrangadónak számít, találkozzanak bármilyen kontextusban. A Veszprém kerete jelentősen nem változott a tavalyihoz képest, a ScoreGoal Kecskemétnél nagyobb volt a jövés-menés.

Nehéz meccs vár a ScoreGoalra

A Veszprém eddig százszázalékos mutatóval áll a tabella 2. helyén, míg a Kecskemét a 6. helyre jött föl a csütörtöki, Aramis elleni sikere után.

– A Veszprém keretének gerince együtt maradt – nyilatkozta Koós Károly, a ScoreGoal Kecskemét vezetőedzője. – Ez a folyamatosság az eredményeken is tükröződik. Mindig nagy kihívás ellenük játszani, főleg ha ők vannak hazai környezetben. Magas hőfokú összecsapásra számítok. Ha szeretnénk a bajnokság második felében a legjobb gárdák között bizonyítani, akkor muszáj lesz felnőni a feladathoz. Magas koncentrációval és nagy intenzitással kell végig megvívnunk a csatát.

A mérkőzés 18 óra 30 perckor kezdődik a veszprémi Március 15. úti sportcsarnokban.