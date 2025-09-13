szeptember 13., szombat

Futsal

3 órája

Összeomlott a ScoreGoal a második félidőben

Címkék#futsal#ScoreGoal Kecskemét Futsal Club#SG Kecskemét Futsal Club

Az öt forduló után a 2. helyen álló Újpest FC vendége volt a 7. helyen tanyázó ScoreGoal Kecskemét Futsal a férfi futal NB I. 6. forduljában. A mérkőzést 2-1-es félidő után fölényesen nyerte a fővárosi gárda, 9-3 arányban a ScoreGoal ellen.

Vincze Miklós

A mérkőzés megkezdését követően nem kellett sokáig várni az első találatra. Miután saját térfelén vesztette el a labdát a hírös városi alakulat, az ex-kecskeméti Pál kíméletlenül lőtte ki a bal alsó sarkot, 1-0. Remek kontrát vezetett aztán az ScoreGoal Kecskemét, ám a végén Rutai nem tudta gólra váltani a lehetőséget. Többet birtokolta a játékszert a fővárosi alakulat, viszont ezen fölényük meddőnek bizonyult. Az első etap derekán Czerman majd Hadzsi veszélyeztetett, Krajcsi azonban kiválóan védett. A 13. percben Pál lövése a kapufán csattant, Kártik fejese pedig már nem okozott problémát a kecskeméti hálóőrnek. Két percre rá Suscsák tuszkolta be magát a kapu előterébe, majd lőtt a léc alá, 2-0. Mindkét oldalon időt kértek a trénerek, majd Fekete iramodhatott meg az újpesti kapu irányába, de lövése nem volt pontos. Mentek tovább előre a kék oroszlánok, és idővel siker koronázta törekvéseiket: Rutai centerezett, Öreglaki érkezett, 2-1. A szünetre végül 2-1-es eredménnyel mehettek a felek. 

Rutai Balázs a scoregoal egyik játékosa rúgja a labdát
Rutai Balázs (balra) lőtte a ScoreGoal második gólját
Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

Nem bírt az Újpesttel a ScoreGoal

A második játékrész elején hamar jött az egalizálás, egy perc sem telt el a második etapból, Rutai volt a befejező, 2-2. Középkezdés után egyből jött a válasz, éles szögből lőtte fel a rövid fölső sarokba az újpestiek brazil légiósa, Lucas, 3-2. Vérszemet kaptak az újpestiek, és Östör révén növelték fórjukat a 24. percben, 4-2. Ezt követően a küzdelem dominált inkább, egy-egy ígéretes lehetőség ugyan adódott mindkét térfélen, az eredmény azonban nem változott. A 29. percben Kovács Máté második sárgával idő előtt mehetett zuhanyozni, a házigazda pedig így ha ideiglenesen is, de létszámfölénybe került. Alaposan ki is használták ezt a lila-fehérek, Pál volt eredményes újfent, 5-2. Úgy tűnt, hogy mentálisan megtörtek a hírös városiak, Östör pedig megbüntette ezt, 6-2. Az Újpest másik brazilja, Thiago sem akart lemaradni, 7-2-re módosította az állást a 32. percben. Mindent egy lapra feltéve kapusát mezőnyjátékosra cserélte az SG Kecskemét. Pontatlan volt a labdajáratás, labdát szereztek a fővárosiak, Lucas pedig félpályáról gurított az üres kapuba, 8-2. Teljesen szétesett a vendég gárda, az Újpest Thiago gólja után már hét góllal vezetett, 9-2. 

Három perccel a vége előtt sikerült egy szépségtapaszt elhelyezni, Kovács Ádám talált be, ezzel kialakítva a végeredményt, 9-3.

– Mindjárt a meccs elején hátrányba kerültünk, nem úgy kezdtünk, ahogy terveztük – nyilatkozta Koós Károly, a kecskemétiek vezetőedzője. – A fiúknak volt annyi tartása, hogy visszajöttek a meccsbe. A félidőben igyekeztünk rendezni a sorokat, és ennek köszönhetően egyenlítettünk a második félidő legelején. A lélektani fölény azonban gyorsan elillant. Rövid időn belül kaptunk két elég nehezen emészthető gólt, amitől a játékosok összeestek. Átbeszéljük a történteket a szakvezetéssel, levonjuk a konzekvenciát, és remélem, hogy megjön az a döntés, ami előre tudja lendíteni a csapat szekerét. Gratulálok az Újpestnek.

Újpest FC – SG Kecskemét Futsal 9-3 (2-1)

Budapest, UTE Atlétikai Stadion, vezette: Wittner József, Deme Rajmund, Góbi Soma.

Újpest FC: Kinics – Lucas, Pál, Suscsák, Thiago. Csere: Tarnóczi – Hadzsi, Kártik, Sipos, Kovács Balázs, Östör, Czerman, Medveczki, Kovács Benjámin. Vezetőedző: Németh Péter.

ScoreGoal Kecskemét: Krajcsi – Biró, Bencsik, Rutai, Fekete. Csere: Hajnal V., Lehotai, Kovács M., Hajnal N., Öreglaki, Kovács Á. Vezetőedző: Koós Károly.

Gól: Pál a 3., a 30., Suscsák a 15., Lucas a 22., a 33., Östör a 24., a 31., Thiago a 32., a 34. illetve Öreglaki a 17., Rutai a 21., Kovács Á. A 37. percben.

Kiállítva: Kovács M. a 29. percben.

Sárga lap: Czerman 7., Németh Péter 21. illetve Rutai 20., Öreglaki 40. perc. 



 

 

