Futsal

3 órája

A Nyírbátort fogadja hétfőn este a ScoreGoal

Címkék#Nyírbátor#SG Kecskemét Futsal#futsal

A ScoreGoal Kecskemét Futsal a Nyírbátort fogadja a férfi futsal NB I. 7. fordulójában. A kecskeméti gárda a 8., a Nyírbátor a 7. helyen várja az összecsapást.

Vincze Miklós

A magyar férfi futsal-válogatott a héten hatalmas csatában 2-2-es döntetlent játszott Craiovában a románokkal az Eb-pótselejtező visszavágóján, és ezzel kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra. A ScoreGoal Kecskemét Futsal keretéből hárman voltak ott a sorsdöntő összecsapáson: Bencsik Roland, Fekete Márk, Rutai Balázs. A három válogatott játékos már visszatért a hírös városba, és szombattól csatlakoztak az edzéseken a klubtársaikhoz.

a Nyírbátor ellen játszik a ScoreGoal,
Fontos meccs vár a Scoregoalra
Fotó: Scoregoal.hu

Több szempontból is fontos csata vár hétfőn a kék oroszlánokra. Egyrészt közvetlen riválist fogadnak a hírös városiak, másrészt pedig el kell kezdeniük begyújtani a rakétákat, hogy megkezdjék a felzárkózást az élmezőnyhöz.

– Egyszerű a recept, el kell kezdeni gyűjtögetni a pontokat – nyilatkozta Koós Károly, a ScoreGoal Kecskemét vezetőedzője. – Könnyű dolgunk nem lesz ezúttal sem, hiszen a nyáron megerősödött a Nyírbátor. Szombattól tudunk szinte teljes létszámmal készülni a hétfői összecsapásra. Nagy öröm számunkra, hogy három kecskeméti is szerepelt a válogatottban, amely kiharcolta az Eb-részvételt. Gratulálunk nekik. A legfontosabb, hogy megszerezzük a győzelmet és az ezért járó három pontot. Ehhez mindenkitől százszázalékos teljesítményre van szükség hétfőn este. A szurkolóinkra számítunk most is, szeretnénk őket megörvendeztetni egy jó eredménnyel.

A mérkőzés hétfőn, 18 óra 30 perckor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.

