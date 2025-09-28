A Nyírbátort fogadja hétfőn este a ScoreGoal

A magyar férfi futsal-válogatott a héten hatalmas csatában 2-2-es döntetlent játszott Craiovában a románokkal az Eb-pótselejtező visszavágóján, és ezzel kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra. A ScoreGoal Kecskemét Futsal keretéből hárman voltak ott a sorsdöntő összecsapáson: Bencsik Roland, Fekete Márk, Rutai Balázs. A három válogatott játékos már visszatért a hírös városba, és szombattól csatlakoztak az edzéseken a klubtársaikhoz.

Fontos meccs vár a Scoregoalra

Fotó: Scoregoal.hu

Több szempontból is fontos csata vár hétfőn a kék oroszlánokra. Egyrészt közvetlen riválist fogadnak a hírös városiak, másrészt pedig el kell kezdeniük begyújtani a rakétákat, hogy megkezdjék a felzárkózást az élmezőnyhöz.

– Egyszerű a recept, el kell kezdeni gyűjtögetni a pontokat – nyilatkozta Koós Károly, a ScoreGoal Kecskemét vezetőedzője. – Könnyű dolgunk nem lesz ezúttal sem, hiszen a nyáron megerősödött a Nyírbátor. Szombattól tudunk szinte teljes létszámmal készülni a hétfői összecsapásra. Nagy öröm számunkra, hogy három kecskeméti is szerepelt a válogatottban, amely kiharcolta az Eb-részvételt. Gratulálunk nekik. A legfontosabb, hogy megszerezzük a győzelmet és az ezért járó három pontot. Ehhez mindenkitől százszázalékos teljesítményre van szükség hétfőn este. A szurkolóinkra számítunk most is, szeretnénk őket megörvendeztetni egy jó eredménnyel.

A mérkőzés hétfőn, 18 óra 30 perckor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.