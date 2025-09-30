Huszáros hajrával győzött a ScoreGoal

Már a 2. percben vezetést szerzett az ScoreGoal Kecskemét. Labdaszerzés után Biró tálalt önzetlenül Rutai elé, akinek már csak az üres kapuba kellett lőnie, 1-0. Nem fogta meg a vendégeket a gyors bekapott gól, és egy-egy ígéretes lehetőséget Krajcsinak kellett védenie. Több ajtó-ablak helyzetet sem tudott ezután a hírös városi alakulat gólra váltani, majd a 9. percben végül Fekete már nem hibázott, 2-0. Nem sokáig maradt ez az eredmény, Nagy Bence fordult le védőjéről, a bal kapufáról pedig a hálóba csorgott a játékszer kis szerencsével, 2-1. Alábbhagyott a lendület mindkét oldalon, és több hiba is becsúszott. A hazai védelem megingott a 17. percben, és Nagy Bence egalizált közelről, 2-2. Vérszemet kapott a Nyírbátor, és 37 másodperccel a szünet előtt megszerezték a vezetést Szentes Bíró révén, így 2-3-as vendégvezetéssel vonulhattak félidőre a felek.

Megszerezte a három pontot a ScoreGoal

Fotó: Bús Csaba

Motiváltan tért vissza a Kecskemét, és mesteri labdajáratás után Biró Attila volt a befejező, 3-3. A védekezésre nagyobb hangsúlyt fektettek ezt követően a felek. A 27. percben egy oldalról elvégzett rögzített szituációt váltott gólra a Nyírbátor, elaludt a védelem, Nagy Bence pedig könyörtelenül büntetett, 3-4. Nem adták fel a kék oroszlánok, veszélyes támadásokat vezettek. Törekvéseiket a 31. percben siker koronázta: Biró robbant be a centerezésre, és közelről volt eredményes, 4-4. Felpörgött a tempó, hol az egyik, hol a másik kapu előtt adódott nagy sansz a vezetés megszerzésére, de az utolsó öt percre 4-4-gyel mehettek neki a csapatok. A 37. percben Kovács Béla már pontos volt, így ismét a Nyírbátor vezetett, 4-5. Létszámfölényes taktikára váltott a Kecskemét, és Öreglaki egy perc tizenöt másodperccel a vége előtt 5-5-re módosított. Nem állt vissza a Scoregoal, továbbra is öt mezőnyjátékossal mentek a győzelemért, és formás akció végén Biró talált be, 6-5. Időt kért még Trencsényi mester, és öt mezőnyjátékossal mentek a vendégek a pontszerzésért, de a hazai védelem jól zárt, így megérdemelten nyert huszáros hajrával a ScoreGoal Kecskemét.