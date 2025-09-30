szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

1 órája

Huszáros hajrával győzött a ScoreGoal

Címkék#futsal#ScoreGoal Kecskemét Futsal Club#Koós Károly

A ScoreGoal Kecskemét Futsal a Nyírbátort fogadta a férfi futsal NB I. 7. fordulójában. Óriási csata kerekedett a mérkőzéstből, amelyet a ScoreGoal az utolsó két percben végrehajtott fordítással nyert meg.

Már a 2. percben vezetést szerzett az ScoreGoal Kecskemét. Labdaszerzés után Biró tálalt önzetlenül Rutai elé, akinek már csak az üres kapuba kellett lőnie, 1-0. Nem fogta meg a vendégeket a gyors bekapott gól, és egy-egy ígéretes lehetőséget Krajcsinak kellett védenie. Több ajtó-ablak helyzetet sem tudott ezután a hírös városi alakulat gólra váltani, majd a 9. percben végül Fekete már nem hibázott, 2-0. Nem sokáig maradt ez az eredmény, Nagy Bence fordult le védőjéről, a bal kapufáról pedig a hálóba csorgott a játékszer kis szerencsével, 2-1. Alábbhagyott a lendület mindkét oldalon, és több hiba is becsúszott. A hazai védelem megingott a 17. percben, és Nagy Bence egalizált közelről, 2-2. Vérszemet kapott a Nyírbátor, és 37 másodperccel a szünet előtt megszerezték a vezetést Szentes Bíró révén, így 2-3-as vendégvezetéssel vonulhattak félidőre a felek. 

győzött a Nyírbátor ellen a ScoreGoal,
Megszerezte a három pontot a ScoreGoal
Fotó: Bús Csaba

Motiváltan tért vissza a Kecskemét, és mesteri labdajáratás után Biró Attila volt a befejező, 3-3. A védekezésre nagyobb hangsúlyt fektettek ezt követően a felek. A 27. percben egy oldalról elvégzett rögzített szituációt váltott gólra a Nyírbátor, elaludt a védelem, Nagy Bence pedig könyörtelenül büntetett, 3-4. Nem adták fel a kék oroszlánok, veszélyes támadásokat vezettek. Törekvéseiket a 31. percben siker koronázta: Biró robbant be a centerezésre, és közelről volt eredményes, 4-4. Felpörgött a tempó, hol az egyik, hol a másik kapu előtt adódott nagy sansz a vezetés megszerzésére, de az utolsó öt percre 4-4-gyel mehettek neki a csapatok. A 37. percben Kovács Béla már pontos volt, így ismét a Nyírbátor vezetett, 4-5. Létszámfölényes taktikára váltott a Kecskemét, és Öreglaki egy perc tizenöt másodperccel a vége előtt 5-5-re módosított. Nem állt vissza a Scoregoal, továbbra is öt mezőnyjátékossal mentek a győzelemért, és formás akció végén Biró talált be, 6-5. Időt kért még Trencsényi mester, és öt mezőnyjátékossal mentek a vendégek a pontszerzésért, de a hazai védelem jól zárt, így megérdemelten nyert huszáros hajrával a ScoreGoal Kecskemét.

– Őrült mérkőzésen vagyunk túl – értékelt Koós Károly, a kecskemétiek vezetőedzője. – Megjártuk a mennyet és poklot is egy meccs alatt. Nagyon jól kezdtünk, 2-0-ra vezettünk, de aztán visszajött az, ami régóta kísért minket. Meg kell találni a megoldást arra, hogy ne kapjunk ilyen elkerülhető gólokat. Óriási gratuláció jár a csapatnak, mert a srácok kitették a szívüket és lelküket a pályára. Volt hit bennük, energikusan és okosan játszottak, így összességében elmondható, hogy megérdemelten nyertünk.

ScoreGoal Kecskemét Futsal–Nyírbátor B-Kerép 6-5 (2-3)

Kecskemét, vezette: Borbás Bottyán (Kakuk Szabolcs, dr. Tapodi Péter)

ScoreGoal Kecskemét: Krajcsi – Biró, Bencsik, Rutai, Fekete. Csere: Hajnal V., Lehotai, Hajnal N., Öreglaki, Vári, Juhász, Kovács Á. Vezetőedző: Koós Károly.

Nyírbátor: Tóth M. - Kovács G., Kovács B., Bartha, Kovács E. Csere: Dobi, Szenes, Sánta, Firmino, Bakó, Nag yB., Stevani, Szucsányi. Vezetőedző: Trencsényi János.

Gól: Rutai a 2., Fekete a 9., Biró a 23., a 31., a 40., Öreglaki a 39. illetve Nagy B. a 11., 17., 27., Szentes a 20., Kovács B. a 37. percben.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu