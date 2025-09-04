Az utolsó másodperc hozta meg a ScoreGoal-sikert – fotók

A 3. percben máris vezetést szerzett a hírös városi alakulat, miután Fekete centerezett, és egy budaörsi lábról – Komáromi volt a tettes – a labda a hálóban kötött ki, 1-0. Néhány pillanattal később egy kiváló kontrát vezettek a kék oroszlánok. Kovács Máté húzta meg a jobb szélen, majd centerezett, Juhász pedig elegánsan fejezte be az akciót, 2-0. A két gyors találat nem fogta meg túlságosan a vendégeket, igyekeztek zárkózni, a kék oroszlánok védelme azonban jól zárt, vagy pedig Krajcsi védett magabiztosan. Az összecsapás lüktető volt a folytatásban is, és bár úgy tűnt, hogy kontrollálni tudja az eseményeket a ScoreGoal, a 16. percben egy formás támadás végén Büki szépített, 2-1. Időt kért Koós Károly, hogy rendezzék a hírös városiak sorokat, ám ezt követően is a vendégek voltak aktívabbak. A szünet előtt Rutai még megtornáztatta a budaörsi kapust, többre viszont már nem maradt idő, így nem változott az eredmény.

A ScoreGoal Kecskemét az Aramist fogadta

Fotó: Bús Csaba

Némileg álmoskásan jött vissza a parkettre a hazai gárda, majd pár perc után sikerült felpörögnie, és Fekete révén lövésekig eljutni. Biró sárgult be a 23. percben, utána pedig Bükit figyelmeztették szóban az ellenféltől. Beszorult a saját térfelére a Kecskemét, majd a 25. percben egy gyors kontra végén Öreglaki nem tudta elpörgetni a játékszert a vendég kapus mellett. Egy-egy keményebb ütközés után heves szópárbaj alakult ki, a játékvezetők viszont nem szankcionálták ezt, ellenben Bencsik becsúszása már lapot ért, a földön maradó Komáromi ápolásra szorult. Lehiggadtak a kedélyek, és ez a játéknak is kedvezett. Előbb Juhász előtt adódott nagy esély, majd a másik térfélen Lux lövését kellett Krajcsinak lábbal kitolnia. A 30. percben ajándék szabadrúgáshoz juttatták az Aramist a kék oroszlánok, és ugyan az első lövést még Krajcsi védte, a kipattanót Komáromi a hálóba vágta, 2-2. Nem sokáig maradt ez az eredmény, a középkezdés után rögtön Rutai reagált, 3-2. Felpörögtek az események, a 33. percben egy eladott labdából iramodhatott meg az Aramis, Szabó Péter pedig büntetett, 3-3. Ezután Biró harcolt meg a labdáért, majd Kovács Ádámnak passzolt, aki a bal kapufát találta el. A hajrában már kevesebbet kockáztattak a csapatok, 33 másodperccel a vége előtt időt kértek a házigazdák. Egészen elképesztő lett a lezárás. Amikor már mindenki kiegyezett volna a döntetlennel, akkor Rutai mesteri tálalása után, három tizedmásodperccel a dudaszó előtt Biró belőtte be a kecskemétiek győztes gólját, 4-3.