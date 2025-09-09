szeptember 9., kedd

Futsal

2 órája

A hajrában maradt alul a ScoreGoal

Címkék#Futsal Club Veszprém#futsal#ScoreGoal Kecskemát Futsal

A négy kör után százszázalékos teljesítménnyel a második helyen álló Veszprém vendége volt a ScoreGoal Kecskemét Futsal a férfi futsal NB I. 5. fordulójában. Végig nagyot harcolt, végig kiegyenlített mérkőzést vívtak a hírös városiak, a Veszprém azonba a hajrában megszerezte mind a három pontot.

Vincze Miklós

A kezdést követően Matheus volt aktív a veszprémieknél. Több lövéssel is jelentkezett az első percekben, ám Krajcsinak ezek a próbálkozások komolyabb problémát nem okoztak. A 6. percben két sárga lapot is összeszedtek a házigazdák. Előbb Fellembeket, majd Bognárt figyelmeztette a játékvezető. Nem sokkal később Kovács Ádám eresztett el egy távoli löketet, nem sokkal kerülte el a jobb alsó sarkot a labda. Dróth tartotta meg jól a játékszert, és fordult kapura, ám a hírös városi kapus résen volt. Felpörögtek az események, Fekete lövését Spandler tolta ki nagy bravúrral, míg a másik oldalon Hadházi veszélyeztetett. Alábbhagyott a lendület, majd a 11. percben kétszer is Krajcsinak kellett nagyot védenie. A 15. percben Lipl lépett volna meg, Fekete viszont sárga lapot érően állította meg. Időt kért a hazai stáb, utána a szabadrúgás variációt végül Dróth tűzte rá, de Krajcsi lábbal védeni tudott. Három perc negyvenkét másodperccel a félidő vége előtt már öt csapatfault állt az ScoreGoal Kecskemét neve mellett, így óvatosnak kellett lenniük a vendégeknek. Magához rendelte tanítványait Koós Károly, majd Rutai találta magát Spandlerrel szemben, de nem tudta jól megoldani az egy az egyet. Végül 0-0-ás állás mellett vonulhattak szünetre a felek. 

alul maradt a Scoregoal, győzött a Veszprém,
Alul maradt Veszprémben a Scoregoal
Fotó: Scoregoal.hu

A térfélcserét követően a Veszprém igyekezett megszerezni a vezetést, ám a hírös városi védelem jól zárt. A 25. percben viszont megtört a jég, Fellembek szerezte meg a házigazdáknak a vezetést, 1-0. Nem törte meg a bekapott gól a kecskemétieket, és Rutai egy szabadrúgást tűzött kapura közel a félpályáról, és nem sokat tévedett. A válogatott spíler aztán a 29. percben bődületes gólt lőtt kapásból, ezzel kiegyenlítve a rangadón, 1-1. Dróth és Thiago voltak ezután elemükben, de Krajcsi ihletett formában védett. A 37. percben Birót csak sárga lapos szereléssel tudták megállítani. A szabadrúgást védeni tudta Spandler, majd időt kért a Veszprém. Öt a négy elleni játékra váltottak a hazaiak, és Dróth lapos lövése némi szerencsével utat talált a kecskeméti kapuba, 2-1. Ezután Koós Károly rendelte magához fiait, ők is kockáztattak, létszámfölényes taktikát húztak elő. Jól védekezett azonban a bajnoki címvédő, és kontrából Matheus növelte az előnyt, 3-1. Még ment előre a hírös városi gárda, de hiába futottak versenyt az idővel, újabb gól már nem született a találkozón. 

Több területen is előre lépett a ScoreGoal

– Magas intenzitású mérkőzés volt, amelyen a Veszprém igyekezett ránk erőltetni az akaratát – értékelt a találkozót követően Koós Károly, a kecskemétiek vezetőedzője. - Nagyon meg kellett szervezni a védekezésünket, és az ellentámadásainkban is volt potenciál bőven. Büszke vagyok a csapatra, mert rendkívül jó teljesítményt nyújtottak a srácok. Ma is léptünk előre több területen. Dolgozni kell tovább, mert látszik, hogy van fejlődés. A végén kaptunk egy szerencsétlen gólt, és ez döntően befolyásolta a meccset. Hiszem, hogy ha negyven percre ki tudjuk tolni ezt az akarást és intenzitást, mint amit ma nyújtottunk, akkor szerintem az alapszakasz végén olyan helyet fogunk tudni megszerezni, ami a felsőházi céljainknak megfelelő lesz.

Vehir.hu Futsal Veszprém – SG Kecskemét Futsal 3-1 (0-0)

Veszprém, vezette: Zimonyi Péter, Vass István, Urgyán Antal.

Veszprém: Spandler – Dróth, Thiago, Hadházi, Matheus. Csere: Horváth Bendegúz, Juhász, Molnár, Horváth Benedek, Dorogi, Bognár, Fellembek, Lipl, Vér. Vezetőedző: Peric Marko.

ScoreGoal Kecskemét: Krajcsi – Bíró, Bencsik, Rutai, Fekete. Csere: Hajnal V. - Lehotai, Kovács M., Hajnal N., Öreglaki, Juhász, Kovács Á. Vezetőedző: Koós Károly.

Gól: Fellemberk a 25., Dróth a 37., Matheus a 38. illetve Rutai a 29. percben.

Sárga lap: Bognár 6., Fellemberk 6., Matheus 37. illetve Koós Károly 39. perc.

 

