Futsal

50 perce

A KÉSZ Zrt. nyerte az I. Hírös Scoregoal Futsal Cupot

Címkék#Kecskemét Megyei Jogú Város#KÉSZ Zrt#futsal#ScoreGoal Kecskemét Futsal Club

Hagyományteremtő jelleggel szervezett tornát az SG Kecskemét. Az I. Hírös Scoregoal Futsal Cup sportszerű és izgalmas összecsapásokat hozott.

Nyitray András

Az első ízben megrendezett Hírös Scoregoal Futsal Cup végletekig izgalmas volt. Az utolsó mérkőzésen a KÉSZ Zrt. és HM EI Zrt. gárdái  között dőlt el ugyanis, hogy ki viheti haza az első helyért járó serleget és érmeket. Végül a KÉSZ-esek tudtak 2-1-re nyerni, így veretlenül lettek a kupa győztesei. A torna során gálamérkőzésre is sor került, ahol az I. osztályú kecskeméti futsal játékosok mérték össze tudásukat, a tornán résztvevő csapatokból kiválasztott „All Star” együttessel.

Az első Hírös Scoregoal Futsal Cupon a győzes Kész Zrt.
A Kész Zrt. nyerte az I. Hírös Scoregoal Futsal Cupot
Fotó: Scoregoal Kecskeméti FC

A Hírös Scoregoal Futsal Cup eredményei 

Kecskemét Megyei Jogú Város – HM Zrínyi 4-0

Magnus Zrt. – KÉSZ Zrt. 0-4

HM EI Zrt. – Kecskemét Megyei Jogú Város 3-2

HM Zrínyi – KÉSZ Zrt. 0-8

Gálamérkőzés: ALL STARS – SG Kecskemét Futsal 1-6

Kecskemét Megyei Jogú Város – Magnus Zrt. 4-3

HM EI Zrt. – HM Zrínyi 3-1

Kecskemét Megyei Jogú Város – KÉSZ Zrt. 0-3

Magnus Zrt. – HM EI Zrt. 3-3

HM Zrínyi – Magnus Zrt. 3-4

KÉSZ Zrt. – HM EI Zrt. 2-1

A torna végeredménye:

1. helyezett KÉSZ Zrt.
2. helyezett  HM EI Zrt
3. helyezett Kecskemét Megyei Jogú Város
4. helyezett Magus Zrt.
5. helyezett  HM Zrínyi

 

 

