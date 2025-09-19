1 órája
A KÉSZ Zrt. nyerte az I. Hírös Scoregoal Futsal Cupot
Hagyományteremtő jelleggel szervezett tornát az SG Kecskemét. Az I. Hírös Scoregoal Futsal Cup sportszerű és izgalmas összecsapásokat hozott.
Az első ízben megrendezett Hírös Scoregoal Futsal Cup végletekig izgalmas volt. Az utolsó mérkőzésen a KÉSZ Zrt. és HM EI Zrt. gárdái között dőlt el ugyanis, hogy ki viheti haza az első helyért járó serleget és érmeket. Végül a KÉSZ-esek tudtak 2-1-re nyerni, így veretlenül lettek a kupa győztesei. A torna során gálamérkőzésre is sor került, ahol az I. osztályú kecskeméti futsal játékosok mérték össze tudásukat, a tornán résztvevő csapatokból kiválasztott „All Star” együttessel.
A Hírös Scoregoal Futsal Cup eredményei
Kecskemét Megyei Jogú Város – HM Zrínyi 4-0
Magnus Zrt. – KÉSZ Zrt. 0-4
HM EI Zrt. – Kecskemét Megyei Jogú Város 3-2
HM Zrínyi – KÉSZ Zrt. 0-8
Gálamérkőzés: ALL STARS – SG Kecskemét Futsal 1-6
Kecskemét Megyei Jogú Város – Magnus Zrt. 4-3
HM EI Zrt. – HM Zrínyi 3-1
Kecskemét Megyei Jogú Város – KÉSZ Zrt. 0-3
Magnus Zrt. – HM EI Zrt. 3-3
HM Zrínyi – Magnus Zrt. 3-4
KÉSZ Zrt. – HM EI Zrt. 2-1
A torna végeredménye:
1. helyezett KÉSZ Zrt.
2. helyezett HM EI Zrt
3. helyezett Kecskemét Megyei Jogú Város
4. helyezett Magus Zrt.
5. helyezett HM Zrínyi
