Az első ízben megrendezett Hírös Scoregoal Futsal Cup végletekig izgalmas volt. Az utolsó mérkőzésen a KÉSZ Zrt. és HM EI Zrt. gárdái között dőlt el ugyanis, hogy ki viheti haza az első helyért járó serleget és érmeket. Végül a KÉSZ-esek tudtak 2-1-re nyerni, így veretlenül lettek a kupa győztesei. A torna során gálamérkőzésre is sor került, ahol az I. osztályú kecskeméti futsal játékosok mérték össze tudásukat, a tornán résztvevő csapatokból kiválasztott „All Star” együttessel.

A Kész Zrt. nyerte az I. Hírös Scoregoal Futsal Cupot

Fotó: Scoregoal Kecskeméti FC

A Hírös Scoregoal Futsal Cup eredményei

Kecskemét Megyei Jogú Város – HM Zrínyi 4-0

Magnus Zrt. – KÉSZ Zrt. 0-4

HM EI Zrt. – Kecskemét Megyei Jogú Város 3-2

HM Zrínyi – KÉSZ Zrt. 0-8

Gálamérkőzés: ALL STARS – SG Kecskemét Futsal 1-6

Kecskemét Megyei Jogú Város – Magnus Zrt. 4-3

HM EI Zrt. – HM Zrínyi 3-1

Kecskemét Megyei Jogú Város – KÉSZ Zrt. 0-3

Magnus Zrt. – HM EI Zrt. 3-3

HM Zrínyi – Magnus Zrt. 3-4

KÉSZ Zrt. – HM EI Zrt. 2-1

A torna végeredménye:

1. helyezett KÉSZ Zrt.

2. helyezett HM EI Zrt

3. helyezett Kecskemét Megyei Jogú Város

4. helyezett Magus Zrt.

5. helyezett HM Zrínyi