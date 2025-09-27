Legyőzte az éllovas Tiszakécskét az SC Hírös-Ép

Tekintélyt parancsoló labdabirtoklási fölénnyel, vendég dominanciával indult az SC Hírös-Ép Egyesület–Tiszakécskei LC II. találkozó. Ez azonban nem sokáig, mindössze a 4. percig tartott, akkor ugyanis megfogyatkozott a vendégcsapat.

Az SC HÍrös-Ép csapata és stábja a győzelem után

Fotó: Vincze Miklós

Patvaros Zsolt tört előre egy indítást követően, ő is meghúzta egy kicsit a védőjét, ám aztán megkerülte és kapura tört volna. Németh Gábor lerántotta, és a játékvezető a piros lapot mutatta föl a kécskei védőnek. A szabadrúgást Gréczi Gábor végezte el, 18 méterről a hosszú fölső sarok fölé lőtt. A 14. percben megszerezték a vezetést a vendégek. Egy tért ölelő, előre ívelt labdát követően Balla Dániel szerezte meg erőszakosan a labdát, nagy lendülettel rávezette a hazai kapusra, és laposan a kapu bal oldalába lőtt, 0-1. A 20. percben egy középről kipattanó labda Farkas András elé került, aki balról, 10 méterről a hosszú fölső sarok fölé durrantott. A vendégvezetést követően kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, de zavart a másik fél 16-osán belül csak a kécskeiek tudtak okozni. Egészen a 32. percig. Akkor egy hazai támadás végén jobbról átíveltek a bal oldalra, Kőrös József irányába. Kőrös helyzetfelismerését dicséri, hogy meglátta maga előtt a teret, és nem vacakolt, hanem kapásból, laposan kapura lőtt. Középen Patvaros Zsolt belepiszkált a labdába, az így kötött ki a bal alsó sarokban, 1-1. Egy percre rá Récsei Péter passzolta ki középről a labdát balra, Parázs Benedeknek, aki átvette, egy védőt kicselezett, majd jobbról, éles szögből a hosszú fölső sarokba tekert, 2-1. Ezt követően is nagy küzdelem folyt a pályán, a hazai létszámfölényt a vendégek eltüntették, de az első játékrész lefújásáig újabb gól már nem esett.

Második félidő

Az SC Hírös-Ép mintha rögtön a második félidő elején döntésre akarta vinni a dolgot. Gréczihez került a labda a 16-oson belül, ő kipasszolta balra Récsei Péternek, aki balról veszélyes lövést adott le, nem sok híja volt, hogy nem lett belőle gól. Egy percre Gréczi kapott egy jó indítást, betört a vendég 16-osra, remekül fedezte a labdát, végül hat méterről lőtt, Fürj Zsombor hatalmasat védett. A ziccernek még nem volt vége, Récsei is leadott még közelről egy gólba tartó lövést, Fürj ekkor is óriási bravúrral hárított. Egy akcióból két óriási ziccer jött ki tehát, és kétszer hárított óriásit a kécskei kapus. Ezt követően élénk iramú, jó meccs alakult ki a pályán, nyilvánvaló volt, hogy mind a két csapat mielőbb gólt akar szerezni. Az 52. percben az előre törő Klemenc Márk passzolta ki balra a labdát, Balla betört a 16-oson belülre, éles szögből, nyolc méterről kemény, lapos lövést eresztett meg, ezúttal Kormos Dávid védett reflexszerűen hatalmasat. Kisvártatva a Tiszakécske akkora nyomást gyakorolt a hazai csapatra, hogy hat percen át nem is került át a vendégtérfélre a labda. A 66. percben Palatinus Zalán ívelt előre. Kovács József középen, nagyjából a 11-es pont tájékán lekezelte a labdát, Parázshoz passzolt, aki lövőhelyzetben bemutatott egy lövőcselt, aztán még egyet, végül tíz méterről, higgadtan a bal alsó sarokba lőtt, 3-1. Sokáig nem tartott a kétgólos hazai előny. Húsz perc volt hátra a rendes játékidőből, amikor egy életveszélyes légitámadást hárított ugyan a hazai védelem, a labda azonban Juhász Gergőhöz pattant. Ő átívelt a hosszú oldalra, és a berobbanó Káli Tibor öt méterről a rövid alsó sarokba fejelt, 3-2. Óriási csata folyt a pályán, a 80. percet követően a vendégcsapat egyre jobban beszorította a hazaiakat, István László szinte minden előreívelése gólveszélyt jelentett. Az továbbra sem látszott a vendégeken, hogy emberhátrányban futballoznak. A 80. percben a nagy nyomás dacára is bebiztosíthatta volna a győzelmét az SC Hírös-Ép. Kormos végzett el szabadrúgást a saját térfeléről, és hatalmas rúgása nyomán a labda egyet pattant, majd Kovács József csapott le rá, mindjárt ziccerbe is került, de középről, tíz méterről hajszállal a bal alsó sarok mellé lőtt. Egyre-másra jöttek a kécskei támadások, a veszélyesnél veszélyesebb beadások, nagy munkában volt a hazai védelem. A 84. percben egy kontra végén Kovács József egy csel után lövőhelyzetbe került, és balról, a 16-os sarkáról centiméterekkel lőtt a hosszú alsó sarok mellé. A játékvezető indokolt hosszabbításának köszönhetően a még hat percet ráhúztak a csapatok, feszült volt a hangulat, rendkívül izgalmas volt a véghajrá, gól azonban már nem esett, így az SC Hírös-Ép 3-2-re legyőzte a bajnoki címvédőt.