Labdarúgás

1 órája

Biztosan győzött, továbbra is hibátlan az SC Hírös-Ép

Címkék#vármegye I.#labdarúgás#mérkőzés

Ezen a héten a 4. fordulót rendezik meg a vármegyei első osztályú bajnokságban. Ebben a körben öt mérkőzést vívtak meg szombaton. Negedik mérkőzését is nyerte az SC Hírös-Ép.

Vincze Miklós

Biztosan győzött a Csólyospláos vendégeként a Soltvadkert. A bajnoki címvédő Tiszakécske a Kecskeméti LC otthonából vitte el mind a három pontot Lovas Andor góljával. Igazolta a papírformát, 4-0-ra legyőzte a Bácsalmást és továbbra is hibátlan teljesítménnyel éllovas az SC Hírös-Ép. Nagy csatában, 4-3 arányban győzte le a Harta az 52. perctől tíz emberrel küzdő Lajosmizsét. Megszerezte az első pontjait a Kiskunfélegyháza, amely a Kiskőröst győzte le 2-1 arányban. A piros lapok aránya 1-1-lett.

nyert az SC Hírös-Ép
Az SC Hírös-Ép a Bácsalmást fogadta
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Eredmények:

Csólyospálos-Soltvadkerti TE Soltút 1-4, 

SC Hírös-Ép Egyesület-Bácsalmási PVSE 4-0, 

Harta SE-Lajosmizsei VLC 4-3, 

Kecskeméti LC-Tiszakécskei LC II. 0-1, 

Kiskunfélegyháza-Kiskőrösi LC 2-1. 

 

 

