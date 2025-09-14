Biztosan győzött, továbbra is hibátlan az SC Hírös-Ép

Biztosan győzött a Csólyospláos vendégeként a Soltvadkert. A bajnoki címvédő Tiszakécske a Kecskeméti LC otthonából vitte el mind a három pontot Lovas Andor góljával. Igazolta a papírformát, 4-0-ra legyőzte a Bácsalmást és továbbra is hibátlan teljesítménnyel éllovas az SC Hírös-Ép. Nagy csatában, 4-3 arányban győzte le a Harta az 52. perctől tíz emberrel küzdő Lajosmizsét. Megszerezte az első pontjait a Kiskunfélegyháza, amely a Kiskőröst győzte le 2-1 arányban. A piros lapok aránya 1-1-lett.

Az SC Hírös-Ép a Bácsalmást fogadta

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Eredmények:

Csólyospálos-Soltvadkerti TE Soltút 1-4,

SC Hírös-Ép Egyesület-Bácsalmási PVSE 4-0,

Harta SE-Lajosmizsei VLC 4-3,

Kecskeméti LC-Tiszakécskei LC II. 0-1,

Kiskunfélegyháza-Kiskőrösi LC 2-1.