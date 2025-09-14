1 órája
Biztosan győzött, továbbra is hibátlan az SC Hírös-Ép
Ezen a héten a 4. fordulót rendezik meg a vármegyei első osztályú bajnokságban. Ebben a körben öt mérkőzést vívtak meg szombaton. Negedik mérkőzését is nyerte az SC Hírös-Ép.
Biztosan győzött a Csólyospláos vendégeként a Soltvadkert. A bajnoki címvédő Tiszakécske a Kecskeméti LC otthonából vitte el mind a három pontot Lovas Andor góljával. Igazolta a papírformát, 4-0-ra legyőzte a Bácsalmást és továbbra is hibátlan teljesítménnyel éllovas az SC Hírös-Ép. Nagy csatában, 4-3 arányban győzte le a Harta az 52. perctől tíz emberrel küzdő Lajosmizsét. Megszerezte az első pontjait a Kiskunfélegyháza, amely a Kiskőröst győzte le 2-1 arányban. A piros lapok aránya 1-1-lett.
Eredmények:
Csólyospálos-Soltvadkerti TE Soltút 1-4,
SC Hírös-Ép Egyesület-Bácsalmási PVSE 4-0,
Harta SE-Lajosmizsei VLC 4-3,
Kecskeméti LC-Tiszakécskei LC II. 0-1,
Kiskunfélegyháza-Kiskőrösi LC 2-1.