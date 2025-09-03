szeptember 3., szerda

Labdarúgás

24 perce

Sistergő nyilatkozatok a Vadkert-SC Hírös-Ép csata után

Címkék#labdarúgás#SC Hírös-Ép#mérkőzés

A Soltvadkert az SC Hírös-Ép gárdáját fogadta a vármegyei első osztályú bajnokság 2. fordulójában. A mérkőzést, amely 99 percig tartott, a kecskeméti SC Hírös-Ép nyerte meg 3-2 arányban.

Vincze Miklós

A nyitófordulóban mind a két csapat nyerte a meccsét, így nagy csatának ígérkezett a Soltvadkerti TE Soltút-SC Hírös-Ép összecsapás. Az is lett, és ahogy mondani szokás, volt ott minden, mint karácsonykor. Jól eltalált lövésből esett kapufás gólok, kihagyott és berúgott 11-es – ez egyúttal hőstett a maga módján: Huszka Bendegúz a 12. percben kihagyott egy büntetőt, hét percre rá azonban újra 11-eshez jutott a Vadkert, Huszka ezúttal is vállalta, és javított –, kakaskodás, óriási küzdelem, harcos hajrá, egy rakás sárga lap, és öt gól, a kecskemétieknek kedvező elosztásban. 

A Soltvadkert az SC Hírös-Épet fogadta

A tizenöt sárga lap elosztása is érdekes és tanulságos, sőt, mi több, sokatmondó. A 90. perc után ötször villant a sárga. Mind a vadkertiek, mind a kecskemétiek három-három sárgát szedtek össze a 90. perc után. Gszelmann Tamás a 92., Farkas Béla a 94., Kecskeméti Dávid a 94. illetve Fekete András 94., Récsei Péter 97., Bessenyei Rajmond 98. perc. 

– Nehéz mérkőzésre számítottam, mert az ellenfelünknél több olyan játékos is szerepelt, akik a magasabb osztályokban is játszottak és megállták a helyüket – értékelt Huszty Dániel, a Soltvadkerti TE Soltút játékosedzője. – Sajnos három gólt kaptunk, de az az igazán bosszantó, hogy ezek mindegyike elkerülhető lett volna. Öt kapura lövésből három kapott gól, ez sajnos mindent elmond. Ezen a napon jókor, jó ütemben fejezte be támadásait a Hírös-Ép, amihez gratulálok nekik, mert rendszerben, tudatosan futballoztak. Döntőnek bizonyult a harmadik bekapott gólunk, ami után nagyot küzdöttünk ugyan, de már nem sikerült egyenlíteni. Meg kell említenem, hogy a találkozó elején nekünk voltak nagy gólszerzési lehetőségeink, de az ellenfelünk egy jól eltalált lövéssel – ahogy mondani szokás – szinte a semmiből szerzett vezetést. A hajrában aztán mindent elkövettünk az egyenlítés érdekében, de előtte túl sok előnyt adtunk az ellenfelünknek. Sajnos a találkozó utolsó perceiben voltak kakaskodások, összeszólalkozások, és ezek jelen helyzetben mind a vendégcsapat érdekeit szolgálták, hiszen kizökkentettek bennünket a folyamatos játékból és ezekkel az eseményekkel teltek a számunkra értékes másodpercek is. Elismerem, a játék tördelését kiválóan csinálta az ellenfél. Folyamatosan megállítottak minket, és nem is minősíteném a játékvezetői tevékenységet, de hatvan percig a játék tördeléséért egyetlen lapot nem kapott az ellenfél, tehát folyamatosan tudták ezt folytatni. 

Azt nem vitatom, hogy a mi sárgáink többsége jogos volt, ezek ugyanúgy taktikai faultok voltak, míg az ellenfél sárgalapjai időhúzás és reklamálás vagy kakaskodás után kerültek elő. 

Nem a levegőbe beszélek, ugyanis fel lett véve a mérkőzés. Sajnálom a meccs végén kialakult jeleneteket, jómagam is elítélem ezeket, mert én a labdarúgás részét képviselem ennek a játéknak, ezt is kérem a játékosaimtól és ennek erről kellene szólnia. Az azért mindent elmond, hogy egy szándékos ütés után nekik villan egy sárga, nekünk meg kettő. Ugyanakkor véleményem szerint nem azért tartott 55. percig a második félidő, mert a spori egyenlíttetni akart volna, hanem mert olyan jelenet is lezajlott a pályán, hogy az ellenfél cserejátékosa befutott a pályára, hogy elrúgja a labdát. A tapasztalatokat igyekszünk levonni, a következő fordulóban a Kunbaja csapatát fogadjuk, akik ellen szeretnénk javítani és itthon tartani a három bajnoki pontot.

– Gratulálok a srácoknak – értékelt Nagy Krisztián, az SC Hírös-Ép vezetőedzője. – Ismét sikerült behúzni a három pontot, ráadásul egy jó csapat otthonában. –  Soltvadkerten nem sok csapat fog győzni. Tüzes mérkőzést játszottunk az elejétől a végéig. Gréczi bombagóljával vezetést szereztünk, amit két tizenegyessel egyenlített ki a játékvezető, aki tizenöt sárga lapot osztott ki a meccsen és 55 percig engedte a második félidőt. 3-1-nél lezárhattuk volna a mérkőzést, de a végén mi kaptunk gólt, egy szerencsés sípcsonttal eltalált lepattanóból. A végén nyomott a hazai csapat, de megtartottuk az előnyünket és megérdemelten győztünk. Alázattal és szerényen készülünk hétről hétre, egyben van a csapat.

A 3. fordulóban a Soltvadkert a Kunbaját fogadja vasárnap, 16 óra 30 perces kezdettel, az SC Hírös-Ép az újonc Csólyospálos vendége lesz szombaton, az a találkozó 13 órakor kezdődik.



 

 

