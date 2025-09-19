50 perce
Makulátlan mérleggel megy Mizsére az SC Hírös-Ép
Jobban nem lehet kezdeni bajnokságot, mint ahogy a kecskeméti SC Hírös-Ép kezdte a 2025/26-os idényt, hiszen a csapat mind a négy mérkőzését megnyerte, így hibátlan teljesítménnyel vezeti a tabellát. A hétvégén, az 5. fordulóban újabb kemény erőpróba vár a műkertvárosiakra. A csapat játékosát, Patvaros Zsoltot kérdeztük a rajtról és a hétvégi esélyekről.
– Négy forduló, négy győzelem, hibátlan teljesítménnyel, 12 ponttal vezeti az SC Hírös-Ép a tabellát vármegye egyben. Az igazolások és a felkészülések fényében számítottatok ilyen jó kezdésre?
– Őszinte leszek, bíztunk benne. Tudtuk, hogy ha jól kezdünk a Harta ellen, az lendületet és önbizalmat adhat a többi meccsre. Soltvadkerten mindig jó meccseket játszunk egymással, ez most is így történt és végre mi jöttünk ki győztesen a párharcból. Előzetesen az információk alapján úgy tűnt, hogy a Csólyospálos és a Bácsalmás ellen inkább mi számítunk majd esélyesnek, és ha azokat a meccseket hozni tudjuk, akkor akár négy győzelemmel is indíthatunk. Sikerült.
– Kik érkeztek a nyáron a csapathoz? Jól gondolom, hogy jött egy-két olyan rutinos játékos, akiknek a beépítése nemhogy gondot nem okozott, hanem egyenesen öröm volt őket beépíteni?
– Kiskunfélegyházáról érkezett Farkas András, Urbán Pál és Kőrös József, Akasztóról érkezett Fekete András, Lakitelekről Varga Sándor, és Lajosmizséről Kovács József. Nálunk edz már több, mint egy éve a németországi Michael Bühs, ám eddig technikai okok miatt nem lehetett leigazolni. Az igazolásaink tehát minőségiek. Főleg a védelmet szerettük volna megerősíteni, és ez talán még a vártnál jobban is sikerült. Farkas Andris és Urbán Pali személyében mindenképp az egész osztály talán két legjobb és legrutinosabb játékosát sikerült idehoznunk. Andrist nem kellett beépíteni, hiszen egy éves félegyházi kitérő után tért vissza. Pali pedig abszolút az első pillanattól a csapat egyik vezére, ráadásul több játékossal is játszott együtt korábban, tavaly még Kőrös Jocival is Farkas Andrissal is. Kőrös Józsi is teljesen beleillik az elképzeléseinkbe, mind emberileg, mind hozzáállásban azt képviseli, amit mi is, olyan, mintha mindig is itt játszott volna. Úgy érzem, hogy hozzánk mindenki gyorsan és könnyen be tud illeszkedni, mi pedig örülünk mindenkinek, aki csatlakozott.
– Arra a kérdésre, hogy így, ahogy van befagyasztanád-e a tabellát a végére, nyilván igennel felelnél. Az már életszerűbb kérdés, hogy szerinted meddig tudjátok ilyen állapotban tartani a tabellát?
– Maradjunk annyiban, hogy arra fogunk törekedni, hogy a következő forduló után is így maradjon. Ha ez sikerül, akkor pedig majd a rákövetkező után. Helyén kezeljük ezt a négy győzelmet. Jól kezdtünk, de ennyi. Volt már ilyen a történelemben és lesz is még!
– Négyből négy győzelem után az ördög ügyvédjeként kérdezem: van-e olyan pontja a csapatjátéknak, ami működhetne jobban is?
– Mindig lehet mindenhol fejlődni, de amiben a leghamarabb előre kell lépnünk, az a helyzetkihasználás. Szinte minden meccsünkön probléma volt, a tizenegy rúgott gól ellenére. Hamarabb le kell zárni a mérkőzéseket, nem szabad esélyt adni az ellenfélnek a visszakapaszkodásra. Többször is izgulni kellett emiatt a meccs végén.
– Előre tekint-e már a csapat – jó lenne érem a végén és hasonló óhajok -, vagy mindig csak a következő mérkőzés a fontos?
– A vezetőség célja a mezőny első harmadában végezni, ehhez tartjuk magunkat. Szerintem minden csapatnak úgy érdemes elindulni, hogy az a célja, hogy megnyerje a bajnokságot, mint ahogy minden meccset szeretne egy játékos megnyerni a pályán. Az előző két szezonnak is így mentünk neki, nem jött össze. Ez a hozzáállás a jövőben sem fog változni. De. Az eredménynél nálunk sokkal fontosabb az a közösség és családias hangulat, amit sikerült megteremteni. Itt senki nem kap pénzt, azért focizunk, mert szeretünk focizni és szeretünk együtt lenni. Szeretnénk ha mindenki élvezné a játékot, ehhez pedig sokat segít, ha az eredmények is jönnek, egészen más így hétről hétre készülni, mint amikor a tabella alsó harmadában voltunk, de azokban az időkben is egyben maradt a társaság, ami biztos vagyok benne hogy nagyon ritka.
– A következő mérkőzést Lajosmizsén vívjátok. A Lajosmizse haza pályán bárki ellen képes győzni. Milyen célkitűzéssel utaztok a meccsre? Mivel lennél elégedett szombaton este félhétkor?
– Nagyon tiszteljük a Lajosmizsét, jól is ismerjük egymást, sőt télen még egy pályán is készültünk a tavaszi szezonra. Évek óta erős, stabil csapat, a mag régóta együtt játszik. Sosem könnyű ott játszani, de egyértelműen azért megyünk, hogy elhozzuk mind a három pontot. Ebben a bajnokságban nincs lefutott meccs, bárki megverhet bárkit, ezért minden pontnak jelentősége van. Döntetlenre sosem játszunk, néha korábban ebbe is haltunk bele, de ha egy meccsben éppen az a maximum, akkor azt próbáljuk majd kihozni. Akkor leszek elégedett szombat este fél 7-kor, ha azt fogjuk az öltözőben érezni mindannyian, hogy mindent megtettünk és kihoztuk magunkból a maximumot. És ha ez így lesz, akkor a csapat egyik tagja már a lefújás pillanatában a büfében fog sorban állni, hogy hozzon pár sört.
A mérkőzést szombaton, 16 órai kezdettel rendezik meg a lajosmizsei Lázár Bence Sportcentrumban.
