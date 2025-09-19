Makulátlan mérleggel megy Mizsére az SC Hírös-Ép

– Négy forduló, négy győzelem, hibátlan teljesítménnyel, 12 ponttal vezeti az SC Hírös-Ép a tabellát vármegye egyben. Az igazolások és a felkészülések fényében számítottatok ilyen jó kezdésre?

Patvaros Zsolt (sárga mezben), a tavaszi, Harta elleni mérkőzésen

Fotó: Bús Csaba

– Őszinte leszek, bíztunk benne. Tudtuk, hogy ha jól kezdünk a Harta ellen, az lendületet és önbizalmat adhat a többi meccsre. Soltvadkerten mindig jó meccseket játszunk egymással, ez most is így történt és végre mi jöttünk ki győztesen a párharcból. Előzetesen az információk alapján úgy tűnt, hogy a Csólyospálos és a Bácsalmás ellen inkább mi számítunk majd esélyesnek, és ha azokat a meccseket hozni tudjuk, akkor akár négy győzelemmel is indíthatunk. Sikerült.

– Kik érkeztek a nyáron a csapathoz? Jól gondolom, hogy jött egy-két olyan rutinos játékos, akiknek a beépítése nemhogy gondot nem okozott, hanem egyenesen öröm volt őket beépíteni?

– Kiskunfélegyházáról érkezett Farkas András, Urbán Pál és Kőrös József, Akasztóról érkezett Fekete András, Lakitelekről Varga Sándor, és Lajosmizséről Kovács József. Nálunk edz már több, mint egy éve a németországi Michael Bühs, ám eddig technikai okok miatt nem lehetett leigazolni. Az igazolásaink tehát minőségiek. Főleg a védelmet szerettük volna megerősíteni, és ez talán még a vártnál jobban is sikerült. Farkas Andris és Urbán Pali személyében mindenképp az egész osztály talán két legjobb és legrutinosabb játékosát sikerült idehoznunk. Andrist nem kellett beépíteni, hiszen egy éves félegyházi kitérő után tért vissza. Pali pedig abszolút az első pillanattól a csapat egyik vezére, ráadásul több játékossal is játszott együtt korábban, tavaly még Kőrös Jocival is Farkas Andrissal is. Kőrös Józsi is teljesen beleillik az elképzeléseinkbe, mind emberileg, mind hozzáállásban azt képviseli, amit mi is, olyan, mintha mindig is itt játszott volna. Úgy érzem, hogy hozzánk mindenki gyorsan és könnyen be tud illeszkedni, mi pedig örülünk mindenkinek, aki csatlakozott.

– Arra a kérdésre, hogy így, ahogy van befagyasztanád-e a tabellát a végére, nyilván igennel felelnél. Az már életszerűbb kérdés, hogy szerinted meddig tudjátok ilyen állapotban tartani a tabellát?