1 órája
Már csak az SC Hírös-Ép hibátlan
Ezen a hétvégén a 3. fordulót rendezik a vármegyei első osztályú bajnokságban. Szombaton hat mérkőzést vívtak meg a csapatok, csólyospálosi győzelmével az élre állt az SC Hírös-Ép.
Két forduló után már csak három százszázalékos csapat volt a vármegye egyben, a 3. fordulóra pedig már csak egy hibátlan csapat marad. Két hibátlan brigád, a Tiszakécske II. és a Kalocsa egymással játszott az előbbi otthonában, és 2-2-re végeztek. A harmadik hibátlan gárda, az SC Hírös-Ép ugyanakkor egy 3-1-es győzelemmel elvitte Csólyospálosról a pontokat, így a tabella élére állt. Biztosan verte a Kiskunfélegyházát a Kecskeméti TE II. Nagy csatában 3-2-re győzte le a Kecskeméti LC gárdáját a Lajosmizse. A Harta a Bácsalmás vendége volt, a hartai Ivacs Gábor ezúttal egyszer talált be, viszont rajta kívül senki más, így a Harta három ponttal térhetett haza. 0-1-.es félidei állást követően 1-1 lett a Kiskőrös-Baja összecsapás.
Eredmények:
Csólyospálos-SC Hírös-Ép Egyesület 1-3,
Kiskőrösi LC-Bajai LC 1-1,
Tiszakécskei LC II.-Anda Kalocsa FC 2-2,
Lajosmizsei VLC-Kecskeméti LC 3-2,
Bácsalmási PVSE-Harta SE 0-1.,
Kecskeméti TE II.-Kiskunfélegyháza 4-1.
