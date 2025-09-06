Szeptember 4. és 14. között rendezik Liverpoolban az ökölvívó-világbajnokságot. A világversenyre egyetlen kecskeméti öklöző jutott ki, a Vecsés igazolt versenyzője, Pap Kata. Pap Kata szombaton lépett szorítóba a legjobb 16 közé jutásért, ellenfele a tajvani Yi-Xuan Gu volt. Pap Kata végig nagy, kiegyenlített küzdelmet vívott az ellenfelével, ám végül pontozásos vereséget szenvedett, és ezzel elbúcsúzott a további küzdelmektől.

Pap Kata kiesett a liverpooli világbajnokságon

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció