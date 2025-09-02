szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Labdarúgás

2 órája

Északon győzött, élre állt a Pálmonostora

Címkék#bajnokság#Vármegye III#labdarúgás

Ezen a hétvégén a második forduló mérkőzéseit rendezték meg a vármegyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában. Élre állt a Pálmonostora, két kör után még négy csapat százszázalékos.

Vincze Miklós

A Szabadszállás-Helvécia mérkőzésen 0-0-ás félidő után a hajrában történt egy gólváltás, Bem Zoltán 80. percben szerzett találatára öt percre rá a Palásti Gábor válaszolt, a felek megosztoztak a pontokon. Döntetlenre végződött a Vasutas SK-Ballószög és a Kerekegyháza II.-Tiszaalpár mérkőzés is, mind a két találkozón 3-3 lett a végeredmény. Biztosan győzött a Jakabszállás vendéglátójaként és a tabella élére állt a Pálmonostora. A hazai csapatban a 6-2-es győzelemből Nagy Attila öt góllal vette ki a részét. 

élre állt a Pálmonostora
Élre állt a Pálmonostora, két kör után még négy csapat százszázalékos
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Nem csak a Pálmonostora remekelt

Újra impozáns teljesítménnyel rukkolt elő az Izsáki Építő a Katonatelep vendéglátójaként. A 30. percben már 3-0-ra vezetett a hazai gárda Perjés Kenéz, Bíró Dávid és Prikidánovics Márk góljaival. A 88. percben Kőrös Gábor szerezte meg a Katonatelep becsületgólját, Prikidánovics Márk kisvártatva visszaállította a három gólnyi különbséget, így győzött a Tóth József dirigálta csapat 4-1-re. Kecskeméten, az SC Hírös-Ép II. vendégeként tudott győzni a Ladánybene, mind a két benei gólt Faragó Bence szerezte. A nyáron újjáalakult Tiszaug a második meccsén, idegenben is sikerrel járt, a Fülöpke vendégeként győzött 4-3 arányban. Mészáros Viktor góljával 0-1 volt az első félidő. Polyák Sándor egyenlített, Kaszai János visszavette az Ug számára a vezetést. Polyák Sándor a 77. percben újra egyenlített, de csak három percig maradt 2-2 az állás, ugyanis kisvártatva beköszönt Szentesi Zoltán és Mészáros Viktor is. Buzder-Lantos Róbert találatával egy gólra megközelíteni még meg tudta a Fülöpke a Tiszaugot, a három pont sorsát befolyásolni már nem. 

Eredmények:

Északi csoport: Szabadszállás VSE-Helvéciai SE 1-1, Vasutas SK-Ballószögi FK 3-3, Fülöpjakab SE-TMSE Tiszaug 3-4, Izsáki Építő SE-Katonatelepi SE 4-1, Pálmonostora SE-Jakabszállás KSE 6-2, Kerekegyházi SE II.-Tiszaalpári SE 3-3, SC Hírös-Ép II.-Ladánybenei LC 0-2. 

Vármegye III., Északi csoport

1. PÁLMONOSTORA 2 2 0 0 10-3 6

2. IZSÁK 2 2 0 0 7-2 6

3. LADÁNYBENE 2 2 0 0 5-1 6

4. TISZAUG 2 2 0 0 7-4 6

5. VASUTAS SK 2 1 1 0 12-4 4

6. TISZAALPÁR 1 1 0 0 9-1 3

7. FÜLÖPSZÁLLÁS 1 0 1 0 1-1 1

8. BALLÓSZÖG 2 0 1 1 4-6 1

9. SZABADSZÁLLÁS 2 0 1 1 2-4 1

10. SC HÍRÖS-ÉP II. 2 0 1 1 1-3 1

11. HELVÉCIA 2 0 1 1 2-10 1

12. KEREKEGYHÁZA II. 1 0 0 1 1-3 0

13. JAKABSZÁLLÁS 1 0 0 1 2-6 0

14. KATONATELEP 2 0 0 2 2-8 0

15. FÜLÖPJAKAB 2 0 0 2 4-13 0

 

 

 

