Labdarúgás

1 órája

Elvitte a pontokat Kecskemétről a Pálmonostora

Címkék#Pálmonostora#labdarúgás#SC Hírös-Ép

A négy forduló után négy ponttal a 8. helyen álló SC Hírös-Ép a három meccséből hármat nyerő Pálmonostorát fogadta a vármegye három Északi csoportjában, az 5. fordulóban. A végig kiegyenlített, harcos mérkőzést a vendégcsapat nyerte.

Vincze Miklós

Két, minden ellenfélre – így egymásra is – veszélyes csapat találkozott a kecskeméti műkertvárosi műfüves pályán vasárnap a vármegye három Északi csoportjában. Az SC Hírös-Ép II. egy főként fiatalokból álló gárda, amely képes bármikor, bárki ellen pozitív és negatív meglepetést okozni egyaránt. A leginkább az ízlik a hírös városiaknak, ha lebecsülik őket. Ezt a hibát a három meccséből hármat nyerő, a nyáron három rutinos játékossal megerősödött Pálmonostora nem követte el. 

Elvitte a pontokat Kecskemétről a Pálmonostora
A Pálmonostora és az SC Hírös-Ép bevonulása
Fotó: Vincze Miklós

A Pálmonostora elvitte a pontokat

Nagy lendülettel kezdett a hazai gárda, még ziccert is sikerült már az elején is kidolgozniuk, a vezetést azonban a vendégcsapat szerezte meg. Nagy Attilát indították, aki néhány csel után jobbról, éles szögből, húsz méterről a hosszú alsó sarokba küldte a labdát, 0-1. Az ex-tiszaugi Nagy Attila ezzel már nyolc találattal vezeti a pálmonostorai házi góllövőlistát. Továbbra is kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, ki-ki csillogtatta az erényeit, leszámítva egy erényt: a helyzetkihasználást. Ennek is eljött aztán az ideje, a 79. percben egy jobb oldali beadás után Némedi Norbert fejelt Pusztai Gábor kapujába, és ezzel beállította a 2-0-ás vendéggyőzelmet jelentő eredményt.

Elvitte a pontokat a Pálmonostora
A Pálmonostora csapata a kecskeméti mérkőzés előtt
Fotó: Vincze Miklós

SC Hírös-Ép Egyesület II.-Pálmonostora 0-2 (0-1)

Kecskemét, vezette: Petyarity József (Ézsiás Gábor, Almási Levente)

SC Hírös-Ép II.: Pusztai – Erdélyi (Szalai L. 71.), Gonda (Márton 68.), Józan (Hegedűs 46.), Győrfi (Rákóczi 38.), Gál, Récsei, Mányoki (Balog 90.),

Korenika P., Korenika Sz., Birkás. Vezetőedző: Parázs Benedek.

Pálmonostora: Magyar – Keresztesi, Szalai Á., Murányi, Kovács N. (Földesi 70.), Horváth Z., Nagy A., Ürmös, Némedi (Földvári 90.), Huszka, Polyák (Seres 64.).  Csapatvezető: Fütyü Illés.

Gól: Nagy A. a 7., Némedi a 79. percben.

A Pálmonostora, amely a múlt héten szabadnapos volt, így továbbra is hibátlan. Ezzel a győzelmével feljött a harmadik helyre a 15 pontos Ladánybene és a 12 pontos Izsák mögé. A jövő héten újabb rangadót vívhat Fütyü Illés csapata, ugyanis az Izsáki Építő SE vendége lesz.

 

 

