A Pálmonostora nyerte az izsáki rangadót

Az éllovas Ladánybene magabiztos, 9-1-es győzelemmel húzta be a Szabadszállás elleni hazai meccsét. Faragó Bence öt alkalommal talált be a vendégek kapujába. A Ladánybene így maradt százszázalékos. Hibátlan teljesítménnyel érkezett el a 6. fordulóba az Izsák és a Pálmonostora is, ám ez az állapot nem volt tovább fenntartható, miután a 6. körben egymással találkoztak. Ahogy az várható volt, végig kiegyenlített meccset és nagy küzdelmet hozott a mérkőzés. Az első félidő hajrájában az Izsák szerezte meg a vezetést a házi góllövőranglistát biztosan vezető Prikidánovics Márk találatával. A második játékrészben aztán öt perc alatt fordított a Pálmonostora. Az 59. percben Horváth Zalán egyenlített, majd öt percre rá Szabó Attila értékesített egy büntetőt. Több gól nem esett, így a Pálmonostora elvitte mind a három pontot. Amennyiben a Ladánybene és a Pálmonostora a jelenlegi ütemben folytatja az eddigi menetelését, akkor rendkívül nagy meccs lehet a kettejük egymás elleni rangadója, november 1-én, Pálmonostorán.

A Fülöpjakab megszerezte a második győzelmét

Forrás: Fülöpjakab SE

Kőrös Gábor és Marton Richárd találataival három ponttal távozott Ballószögről a Katonatelep, így feljött a 4. helyre. Biztos győzelmet aratott hazai pályán a Vasutas SK, a Kerekegyháza II. és a Fülöpjakab. A Vasutas a Tiszaalpárt verte 5-0 arányban. A Kerekegyháza II. a Fülöpszállást győzte le 7-0- arányban. A Fülöpjakab szomszédvári derbit nyert a Jakabszállás ellen, 6-1-re. Úgy fest, hogy megtáltosodott a Fülöpke. Tavaly az egész idényben összesen kétszer tudott győzni, ám az idén már a 6. fordulóban másodszor tapsolhattak győzelemnek a szurkolók a Bakró László Sportpályán. Kürtösi Szabolcs mesterhármassal vette ki a részét a sikerből, de betalált még Polyák Sándor, Hájas Krisztián és Kovács Gábor is.

Eredmények: Vasutas SK-Tiszaalpári SE 5-0, Ladánybenei LC-Szabadszállás VSE 9-1, Ballószögi FK-Katonatelepi SE 0-2, Fülöpjakab SE-Jakabszállás KSE 6-1, Izsáki Építő SE-Pálmonostora SE 1-2, Kerekegyházi SE II.-Fülöpszállási SE 7-0.

Vármegye III., Északi csoport

