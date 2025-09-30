57 perce
A Pálmonostora nyerte az izsáki rangadót
A 6. fordulót rendezték meg a vármegyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában. Biztos győzelmének köszönhetően továbbra is a Ladánybene vezeti a tabellát, a Pálmonostora pedig megnyerte az izsáki rangadót.
Az éllovas Ladánybene magabiztos, 9-1-es győzelemmel húzta be a Szabadszállás elleni hazai meccsét. Faragó Bence öt alkalommal talált be a vendégek kapujába. A Ladánybene így maradt százszázalékos. Hibátlan teljesítménnyel érkezett el a 6. fordulóba az Izsák és a Pálmonostora is, ám ez az állapot nem volt tovább fenntartható, miután a 6. körben egymással találkoztak. Ahogy az várható volt, végig kiegyenlített meccset és nagy küzdelmet hozott a mérkőzés. Az első félidő hajrájában az Izsák szerezte meg a vezetést a házi góllövőranglistát biztosan vezető Prikidánovics Márk találatával. A második játékrészben aztán öt perc alatt fordított a Pálmonostora. Az 59. percben Horváth Zalán egyenlített, majd öt percre rá Szabó Attila értékesített egy büntetőt. Több gól nem esett, így a Pálmonostora elvitte mind a három pontot. Amennyiben a Ladánybene és a Pálmonostora a jelenlegi ütemben folytatja az eddigi menetelését, akkor rendkívül nagy meccs lehet a kettejük egymás elleni rangadója, november 1-én, Pálmonostorán.
Kőrös Gábor és Marton Richárd találataival három ponttal távozott Ballószögről a Katonatelep, így feljött a 4. helyre. Biztos győzelmet aratott hazai pályán a Vasutas SK, a Kerekegyháza II. és a Fülöpjakab. A Vasutas a Tiszaalpárt verte 5-0 arányban. A Kerekegyháza II. a Fülöpszállást győzte le 7-0- arányban. A Fülöpjakab szomszédvári derbit nyert a Jakabszállás ellen, 6-1-re. Úgy fest, hogy megtáltosodott a Fülöpke. Tavaly az egész idényben összesen kétszer tudott győzni, ám az idén már a 6. fordulóban másodszor tapsolhattak győzelemnek a szurkolók a Bakró László Sportpályán. Kürtösi Szabolcs mesterhármassal vette ki a részét a sikerből, de betalált még Polyák Sándor, Hájas Krisztián és Kovács Gábor is.
Eredmények: Vasutas SK-Tiszaalpári SE 5-0, Ladánybenei LC-Szabadszállás VSE 9-1, Ballószögi FK-Katonatelepi SE 0-2, Fülöpjakab SE-Jakabszállás KSE 6-1, Izsáki Építő SE-Pálmonostora SE 1-2, Kerekegyházi SE II.-Fülöpszállási SE 7-0.
Vármegye III., Északi csoport
1. LADÁNYBENE 6 6 0 0 23-4 18
2. PÁLMONOSTORA 5 5 0 0 19-8 15
3. IZSÁKI ÉPÍTŐ 5 4 0 1 16-6 12
4. KATONATELEP 6 4 0 2 18-14 12
5. VASUTAS SK 6 3 1 2 23-14 10
6. TISZAUG 5 3 0 2 14-13 9
7. KEREKEGYHÁZA II. 6 2 1 3 21-15 7
8. TISZAALPÁR 6 2 1 3 21-18 7
9. BALLÓSZÖG 6 2 1 3 11-16 7
10. FÜLÖPJAKAB 6 2 0 4 20-24 6
11. HELVÉCIA 5 1 2 2 8-19 5
12. SC HÍRÖS-ÉP II. 4 1 1 2 5-5 4
13. SZABADSZÁLLÁS 6 1 1 4 7-21 4
14. FÜLÖPSZÁLLÁS 5 0 2 3 8-19 2
15. JAKABSZÁLLÁS 5 0 0 5 7-25 0
