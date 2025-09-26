1 órája
Lendületben a Pálmonostora
Parádés rajtot vett a Pálmonostora a vármegyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában, négy mérkőzés után százszázalékos teljesítménnyel áll a harmadik helyen. A vármegyei kupában sem kisebb bravúrt hajtott végre, ugyanis – vármegye hármas létére – megérte a tavaszt: három győzelmet aratva bejutott a legjobb tizenkettő mezőnyébe.
A legfrissebb bravúrt a vármegyei kupában érte el a csapat, szerdán a vármegye kettes Kunszállást fogadta és győzte le 4-0 arányban. A kupában az első körben a Balotaszállást ütötték ki 12-0-ás győzelemmel – Horváth Zalán azon a mérkőzésen öt alkalommal talált be –, majd a második körben a vármegyei első osztályban szereplő Soltvadkertet búcsúztatták 3-3-as, rendes játékidőben elért eredmény után büntetőpárbajban.
A bajnokságban mind a négy eddigi meccsét megnyerte a Fütyü Illés vezette gárda úgy, hogy négy mérkőzéséből hármat idegenben játszott, és győzött például a tavalyi ezüstérmes Fülöpszállás vendégeként is.
Sok kívülálló azt gondolja, hogy a nyáron valami elképesztő játékosmozgás indult meg Pálmonostora felé, vagyis hogy a Pálmonostora leigazolt szinte mindenkit, aki csak él és mozog, pedig ez nincs így.
– Nem volt különösebben nagy játékosmozgás a nyáron – mondta Fütyü Illés, a csapat vezetőedzője. - Mindössze három játékos érkezett, ugyanakkor a keret megerősödését jelen esetben érdemes inkább a naptári év szerint nézni. A tavaszi idény kezdete előtt érkezett hozzánk már három igen jó játékos Keresztesi Zoltán, Szabó Attila és Nagy Attila személyében. Keresztesi Zoltán és Szabó Attila a Kiskunfélegyháza csapatától igazolt át hozzánk, Nagy Attila pedig, aki az őszi idényben a bajnokságban már nyolc gólnál jár, előzőleg a Tiszaug játékosa volt. Az idén nyáron pedig még három játékos érkezett Kiskunfélegyházáról, Horváth Zalán, Huszka Milán és Némedi Norbert. Azt nem tagadom, hogy valóban komoly célok megvalósítását teszi lehetővé ez a szám szerint tehát nem sok, de annál minőségibb igazolás.
Remekül zárta a tavaszt a Pálmonostora
Papp László, az egyesület mindenese már a rajtnál elmondta, hogy a Pálmonostorának egyébként a tavasza is remekül sikerült, tehát már a tavaly téli igazolások is éreztették a hatásukat. A csapat remek tavaszi idényt futott, mindössze egyetlen vereséget szenvedtek el az első fordulóban, utána tizenegy meccset megnyertek, és mindössze hármat adtak döntetlenre. Így értek oda az őszi 6. helyről tavasszal a dobogóra.
A Pálmonostora tehát a tavaszi idényt és az őszi rajtot tekintve sokak szerint egyértelműen bajnokesélyes. A vezetőedzőtől, Fütyü Illéstől azt kérdeztük, hogy ő, illetve a vezetőség, vagy akár a keret bajnokaspiránsnak tekinti-e a saját csapatát.
– Én azt vallom, hogy ezzel a kerettel az első háromba illik odaérni, ezt is tűztük ki célul a csapat elé – mondta Fütyü Illés. - Az ugyanakkor köztudott, hogy sem Papp László, sem pedig a klubot a pályán kívül szponzorként segítő, a pályán pedig alázatos játékkal szolgáló Keresztesi Zoltán sem szokott olyan célokat kitűzni, hogy csípjük el valamelyik dobogós helyet. Ők mind a ketten mindig nyerni szeretnek, és van még jónéhány olyan játékos a keretben, akinek az alap hozzáállása az, hogy bajnoki címet akar nyerni. Én sem vagyok ezzel másként, ugyanakkor a realitásokat figyelembe véve azért óvatosabban fogalmazok. Én azt mondom, hogy ebben a mezőnyben van három, négy olyan csapat, amelyik megnyerheti a bajnokságot. És úgy érzem, hogy jelen esetben én látom reálisan a helyzetet. Ez ugyanakkor nem zárja ki azt, hogy nekik – tehát a Papp Lacinak és a Keresztes Zolinak - is igazuk legyen, és én örülök a legjobban, ha az a célkitűzés valósul meg, amit ők tűztek ki a csapat elé. Való igaz ugyanis, hogy például a Keresztesi Zoltán szájából olyan mondatot, hogy jó lesz valamelyik dobogós hely, senki nem fog hallani soha. Ő minden meccsen győzni akar, és minden bajnokságban, kupában – legyen az nagy vagy kispályás - győzni akar, ahol elindul. Nem egy hátrányos hozzáállás.
A vezetőedzőt értékelte a csapat rajtját
– Úgy látom, hogy minél több meccset játszunk, annál inkább összeérik a csapat. Én nagyon örülök a kupameccseknek is, az ugyanis egy plusz edzéslehetőség, egy plusz játéklehetőség. Szerintem egyébként eleve egy nagyon jó közösséget alkotunk. Bevallom, a csapat edzésmunkájáról nem tudok nyilatkozni, mert edzés nálunk nem nagyon van – ezért is jönnek kapóra a kupameccsek – , de összetartó brigád vagyunk. Meccsek után soha senki nem siet haza, jó a hangulat a közösségben. Nekem amúgy is mindig az az alapelvem, hogy egy összetartó közösséget igyekszem kialakítani. Ha egymásért tudsz harcolni, akkor el tudsz érni jó eredményeket.
Adódik a kérdés, hogy a hat erősítés miatt jelent-e problémát az, hogy esetleg túl sokan vannak, és ha esetleg valaki úgy érzi, hogy a háttérbe szorul, akkor annak elmegy a kedve vagy megsértődik.
– Elméletileg van, illetve lehet ilyen probléma, de valaki ezt mindig megoldja, vagy inkább úgy mondaná, hogy az élet oldja meg. Mindig van olyan, aki más elfoglaltság miatt nem ér rá, vagy éppen eltiltása van, vagy sérüléssel bajlódik, így aztán nem okoz fejtörést az, hogy hogyan állítsam össze a csapatot, hogy kit legyek kénytelen kihagyni. Némedi Norbert például az előző bajnoki fordulóban tudott először a rendelkezésemre állni, nem is akart volna kilencven percet vállalni, de mégis kénytelen volt. Aztán milyen jól tette, hogy vállalta hiszen ő szerezte a hajrában a második gólunkat. Tehát adott a keret, a keretből megvan az alap kezdőcsapat. Ha összejönne az az ideális helyzet, hogy mindenki a rendelkezésemre áll, akkor is meg tudnám találni azt az ideális rotációs formát, hogy mindenki érezze, hogy egyformán szüksége van rám. De ahogy utaltam rá, ilyen gondunk még nem volt, hiszen én vagyok az edző, de az élet a rendező.
És az élet, pontosabban a sorsolás úgy rendezte, hogy ezen a hétvégén újabb rangadó vár a Pálmonostora csapatára. Fütyü Illés csapata a négy mérkőzés után szintén hibátlan Izsáki Építők vendége lesz szombaton délután, 16 órai kezdettel Izsákon.
