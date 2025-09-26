Lendületben a Pálmonostora

A legfrissebb bravúrt a vármegyei kupában érte el a csapat, szerdán a vármegye kettes Kunszállást fogadta és győzte le 4-0 arányban. A kupában az első körben a Balotaszállást ütötték ki 12-0-ás győzelemmel – Horváth Zalán azon a mérkőzésen öt alkalommal talált be –, majd a második körben a vármegyei első osztályban szereplő Soltvadkertet búcsúztatták 3-3-as, rendes játékidőben elért eredmény után büntetőpárbajban.

A Pálmonostora csapata az SC HÍrös-Ép II. elleni mérkőzés előtt

Fotó: Vincze Miklós

A bajnokságban mind a négy eddigi meccsét megnyerte a Fütyü Illés vezette gárda úgy, hogy négy mérkőzéséből hármat idegenben játszott, és győzött például a tavalyi ezüstérmes Fülöpszállás vendégeként is.

Sok kívülálló azt gondolja, hogy a nyáron valami elképesztő játékosmozgás indult meg Pálmonostora felé, vagyis hogy a Pálmonostora leigazolt szinte mindenkit, aki csak él és mozog, pedig ez nincs így.

– Nem volt különösebben nagy játékosmozgás a nyáron – mondta Fütyü Illés, a csapat vezetőedzője. - Mindössze három játékos érkezett, ugyanakkor a keret megerősödését jelen esetben érdemes inkább a naptári év szerint nézni. A tavaszi idény kezdete előtt érkezett hozzánk már három igen jó játékos Keresztesi Zoltán, Szabó Attila és Nagy Attila személyében. Keresztesi Zoltán és Szabó Attila a Kiskunfélegyháza csapatától igazolt át hozzánk, Nagy Attila pedig, aki az őszi idényben a bajnokságban már nyolc gólnál jár, előzőleg a Tiszaug játékosa volt. Az idén nyáron pedig még három játékos érkezett Kiskunfélegyházáról, Horváth Zalán, Huszka Milán és Némedi Norbert. Azt nem tagadom, hogy valóban komoly célok megvalósítását teszi lehetővé ez a szám szerint tehát nem sok, de annál minőségibb igazolás.

Remekül zárta a tavaszt a Pálmonostora

Papp László, az egyesület mindenese már a rajtnál elmondta, hogy a Pálmonostorának egyébként a tavasza is remekül sikerült, tehát már a tavaly téli igazolások is éreztették a hatásukat. A csapat remek tavaszi idényt futott, mindössze egyetlen vereséget szenvedtek el az első fordulóban, utána tizenegy meccset megnyertek, és mindössze hármat adtak döntetlenre. Így értek oda az őszi 6. helyről tavasszal a dobogóra.