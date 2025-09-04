54 perce
A vármegye három Nyugati csoportjának az őszi programja
Ezen a héten elrajtol a 2025/26-os idény a vármegyei harmadosztályú bajnokság Nyugati csoportjában. Összeállításunkban szerepel mindegyik csapat összes mérkőzése Nyugati csoportban.
Ami a mezőny összetételét illeti, a 2024/25-ös idényben tizenkét csapattal zárt ez a csoport, az idén ősszel pedig tizennégy csapatos lesz a mezőny. Egy csapat távozott a Nyugati csoportból, a Császártöltés ugyanis az idei évben a Közép csoportba kapott beosztást. Három csapat viszont az előző idénytől eltérően a Nyugati csoportban szerepel az idén. A Solti FC a vármegye egyből, a Főnix SE Foktő a vármegye kettőből lépett vissza, az Apostag pedig egy év Fejér vármegyei kitérő után tér vissza Bács-Kiskun vármegyébe.
Egy mérkőzést már lejátszottak, a 21. fordulóból előrehozott Szentmárton SE-Dunaegyháza találkozót, amelyet a bajnoki címvédő Szentmárton nyert 5-2 arányban.
Az őszi idény a november 29.-30.-i hétvégén zárul.
Vármegye III., Nyugati csoport, az őszi idény sorsolása:
1. forduló
Szeptember 6., szombat, 16.30: Bátyai SE-Solti FC, Szakmári KSE-Uszód KSE, Dunapataji KSE-Hajós FC, Szentmárton SE-Fajsz SE.
Szeptember 7, vasárnap, 16.30: Harta SE II.-Dunaszentbenedek KSE, Apostag KSE-Dunaegyháza SE, Főnix SE Foktő-Dunavecsei SE.
2. forduló
Szeptember 13., szombat, 16.30: Dunavecsei SE-Szentmárton SE, Fajsz SE-Dunapataji KSE, Dunaegyháza SE-Szakmári KSE, Uszód KSE-Bátyai SE, Solti FC-Harta SE II., Dunaszentbenedek KSE-Főnix SE Foktő.
Szeptember 14., vasárnap, 16.30: Hajós FC-Apostag KSE.
3. forduló
Szeptember 20., szombat, 16.00: Harta SE II.-Uszód KSE, Bátyai SE-Dunaegyháza SE, Szakmári KSE-Hajós FC, Dunapataji KSE-Dunavecsei SE, Szentmárton SE-Főnix SE Foktő,.
Szeptember 21., vasárnap, 16.00: Apostag KSE-Fajsz SE, Solti FC-Dunaszentbenedek KSE.
4. forduló
Szeptember 27., szombat, 16.00: Szentmárton SE-Dunaszentbenedek KSE, Dunavecsei SE-Apostag KSE, Fajsz SE-Szakmári KSE, Dunaegyháza SE-Harta SE II., Uszód KSE-Solti FC.
Szeptember 28., vasárnap, 16.00: Főnix SE Foktő-Dunapataji KSE, Hajós FC-Bátyai SE.
5. forduló
Október 4., szombat, 15.00: Harta SE II.-Hajós FC, Bátyai SE-Fajsz SE, Szakmári KSE-Dunavecsei SE, Dunapataji KSE-Szentmárton SE, Solti FC-Dunaegyháza SE, Dunaszentbenedek KSE-Uszód KSE.
Október 5., vasárnap, 15.00: Apostag KSE-Főnix SE Foktő.
6. forduló
Október 11., szombat, 15.00: Dunapataji KSE-Dunaszentbenedek KSE, Szentmárton SE-Apostag KSE, Dunavecsei SE-Bátyai SE, Fajsz SE-Harta SE II., Dunaegyháza SE-Uszód KSE.
Október 12., vasárnap, 15.00: Főnix SE Foktő-Szakmári KSE, Hajós FC-Solti FC.
7. forduló
Október 19., vasárnap, 14.30: Harta SE II.-Dunavecsei SE, Bátyai SE-Főnix SE Foktő, Szakmári KSE-Szentmárton SE, Apostag KSE-Dunapataji KSE, Uszód KSE-Hajós FC, Solti FC-Fajsz SE, Dunaszentbenedek KSE-Dunaegyháza SE.
8. forduló
Október 25., szombat, 14.30: Dunapataji KSE-Szakmári KSE, Szentmárton SE-Bátyai SE, Dunavecsei SE-Solti FC, Fajsz SE-Uszód KSE.
Október 26., vasárnap, 13.30: Apostag KSE-Dunaszentbenedek KSE, Főnix SE Foktő-Harta SE II., Hajós FC-Dunaegyháza SE.
9. forduló
November 1., szombat, 13.30: Bátyai SE-Dunapataji KSE, Szakmári KSE-Apostag KSE, Dunaegyháza SE-Fajsz SE, Uszód KSE-Dunavecsei SE, Solti FC-Főnix SE Foktő, Dunaszentbenedek KSE-Hajós FC.
November 2., vasárnap, 13.30: Harta SE II.-Szentmárton SE.
10. forduló
November 8., szombat, 13.30: Szakmári KSE-Dunaszentbenedek KSE, Dunapataji KSE-Harta SE II., Szentmárton SE-Solti FC, Dunavecsei SE-Dunaegyháza SE, Fajsz SE-Hajós FC.
November 9., vasárnap, 13.30: Apostag KSE-Bátyai SE, Főnix SE Foktő-Uszód KSE.
11. forduló
November 15., szombat, 13.00: Bátyai SE-Szakmári KSE, Dunaegyháza SE-Főnix SE Foktő, Uszód KSE-Szentmárton SE, Solti FC-Dunapataji KSE. Dunaszentbenedek KSE-Fajsz SE.
November 16., vasárnap, 13.00: Harta SE II.-Apostag KSE, Hajós FC-Dunavecsei SE.
12. forduló
Augusztus 30., szombat: Szentmárton SE-Dunaegyháza SE 5-2.
November 22., szombat, 13.00: Bátyai SE-Dunaszentbenedek KSE, Szakmári KSE-Harta SE II., Dunapataji KSE-Uszód KSE, Dunavecsei SE-Fajsz SE.
November 23., vasárnap, 13.00: Apostag KSE-Solti FC, Főnix SE Foktő-Hajós FC.
13. forduló
November 29., szombat, 13.00: Fajsz SE-Főnix SE Foktő, Dunaegyháza SE-Dunapataji KSE, Uszód KSE-Apostag KSE, Solti FC-Szakmári KSE, Dunaszentbenedek KSE-Dunavecsei SE.
November 30., vasárnap, 13.00: Harta SE II.-Bátyai SE, Hajós FC-Szentmárton SE.
Megszületett a döntés a KTE és a Honvéd elmosott meccsének sorsáról