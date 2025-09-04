Ami a mezőny összetételét illeti, a 2024/25-ös idényben tizenkét csapattal zárt ez a csoport, az idén ősszel pedig tizennégy csapatos lesz a mezőny. Egy csapat távozott a Nyugati csoportból, a Császártöltés ugyanis az idei évben a Közép csoportba kapott beosztást. Három csapat viszont az előző idénytől eltérően a Nyugati csoportban szerepel az idén. A Solti FC a vármegye egyből, a Főnix SE Foktő a vármegye kettőből lépett vissza, az Apostag pedig egy év Fejér vármegyei kitérő után tér vissza Bács-Kiskun vármegyébe.

Itt a vármegye három Nyugati csoportjának az őszi programja

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Egy mérkőzést már lejátszottak, a 21. fordulóból előrehozott Szentmárton SE-Dunaegyháza találkozót, amelyet a bajnoki címvédő Szentmárton nyert 5-2 arányban.

Az őszi idény a november 29.-30.-i hétvégén zárul.

Vármegye III., Nyugati csoport, az őszi idény sorsolása:

1. forduló

Szeptember 6., szombat, 16.30: Bátyai SE-Solti FC, Szakmári KSE-Uszód KSE, Dunapataji KSE-Hajós FC, Szentmárton SE-Fajsz SE.

Szeptember 7, vasárnap, 16.30: Harta SE II.-Dunaszentbenedek KSE, Apostag KSE-Dunaegyháza SE, Főnix SE Foktő-Dunavecsei SE.

2. forduló

Szeptember 13., szombat, 16.30: Dunavecsei SE-Szentmárton SE, Fajsz SE-Dunapataji KSE, Dunaegyháza SE-Szakmári KSE, Uszód KSE-Bátyai SE, Solti FC-Harta SE II., Dunaszentbenedek KSE-Főnix SE Foktő.

Szeptember 14., vasárnap, 16.30: Hajós FC-Apostag KSE.

3. forduló

Szeptember 20., szombat, 16.00: Harta SE II.-Uszód KSE, Bátyai SE-Dunaegyháza SE, Szakmári KSE-Hajós FC, Dunapataji KSE-Dunavecsei SE, Szentmárton SE-Főnix SE Foktő,.

Szeptember 21., vasárnap, 16.00: Apostag KSE-Fajsz SE, Solti FC-Dunaszentbenedek KSE.

4. forduló

Szeptember 27., szombat, 16.00: Szentmárton SE-Dunaszentbenedek KSE, Dunavecsei SE-Apostag KSE, Fajsz SE-Szakmári KSE, Dunaegyháza SE-Harta SE II., Uszód KSE-Solti FC.

Szeptember 28., vasárnap, 16.00: Főnix SE Foktő-Dunapataji KSE, Hajós FC-Bátyai SE.

5. forduló

Október 4., szombat, 15.00: Harta SE II.-Hajós FC, Bátyai SE-Fajsz SE, Szakmári KSE-Dunavecsei SE, Dunapataji KSE-Szentmárton SE, Solti FC-Dunaegyháza SE, Dunaszentbenedek KSE-Uszód KSE.