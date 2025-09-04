a vármegye három Nyugati csoportjának az őszi programja

szeptember 4., csütörtök

Ezen a héten elrajtol a 2025/26-os idény a vármegyei harmadosztályú bajnokság Nyugati csoportjában. Összeállításunkban szerepel mindegyik csapat összes mérkőzése Nyugati csoportban.

Ami a mezőny összetételét illeti, a 2024/25-ös idényben tizenkét csapattal zárt ez a csoport, az idén ősszel pedig tizennégy csapatos lesz a mezőny. Egy csapat távozott a Nyugati csoportból, a Császártöltés ugyanis az idei évben a Közép csoportba kapott beosztást. Három csapat viszont az előző idénytől eltérően a Nyugati csoportban szerepel az idén. A Solti FC a vármegye egyből, a Főnix SE Foktő a vármegye kettőből lépett vissza, az Apostag pedig egy év Fejér vármegyei kitérő után tér vissza Bács-Kiskun vármegyébe. 

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Egy mérkőzést már lejátszottak, a 21. fordulóból előrehozott Szentmárton SE-Dunaegyháza találkozót, amelyet a bajnoki címvédő Szentmárton nyert 5-2 arányban. 

Az őszi idény a november 29.-30.-i hétvégén zárul.

Vármegye III., Nyugati csoport, az őszi idény sorsolása: 

1. forduló

Szeptember 6., szombat, 16.30: Bátyai SE-Solti FC, Szakmári KSE-Uszód KSE, Dunapataji KSE-Hajós FC, Szentmárton SE-Fajsz SE. 

Szeptember 7, vasárnap, 16.30: Harta SE II.-Dunaszentbenedek KSE, Apostag KSE-Dunaegyháza SE, Főnix SE Foktő-Dunavecsei SE.

2. forduló

Szeptember 13., szombat, 16.30: Dunavecsei SE-Szentmárton SE, Fajsz SE-Dunapataji KSE, Dunaegyháza SE-Szakmári KSE, Uszód KSE-Bátyai SE, Solti FC-Harta SE II., Dunaszentbenedek KSE-Főnix SE Foktő.

Szeptember 14., vasárnap, 16.30: Hajós FC-Apostag KSE.

3. forduló

Szeptember 20., szombat, 16.00: Harta SE II.-Uszód KSE, Bátyai SE-Dunaegyháza SE, Szakmári KSE-Hajós FC, Dunapataji KSE-Dunavecsei SE, Szentmárton SE-Főnix SE Foktő,. 

Szeptember 21., vasárnap, 16.00: Apostag KSE-Fajsz SE, Solti FC-Dunaszentbenedek KSE.

4. forduló

Szeptember 27., szombat, 16.00: Szentmárton SE-Dunaszentbenedek KSE, Dunavecsei SE-Apostag KSE, Fajsz SE-Szakmári KSE, Dunaegyháza SE-Harta SE II., Uszód KSE-Solti FC. 

Szeptember 28., vasárnap, 16.00: Főnix SE Foktő-Dunapataji KSE, Hajós FC-Bátyai SE.

5. forduló

Október 4., szombat, 15.00: Harta SE II.-Hajós FC, Bátyai SE-Fajsz SE, Szakmári KSE-Dunavecsei SE, Dunapataji KSE-Szentmárton SE, Solti FC-Dunaegyháza SE, Dunaszentbenedek KSE-Uszód KSE. 

Október 5., vasárnap, 15.00: Apostag KSE-Főnix SE Foktő.

6. forduló

Október 11., szombat, 15.00: Dunapataji KSE-Dunaszentbenedek KSE, Szentmárton SE-Apostag KSE, Dunavecsei SE-Bátyai SE, Fajsz SE-Harta SE II., Dunaegyháza SE-Uszód KSE. 

Október 12., vasárnap, 15.00: Főnix SE Foktő-Szakmári KSE, Hajós FC-Solti FC.

7. forduló

Október 19., vasárnap, 14.30: Harta SE II.-Dunavecsei SE, Bátyai SE-Főnix SE Foktő, Szakmári KSE-Szentmárton SE, Apostag KSE-Dunapataji KSE, Uszód KSE-Hajós FC, Solti FC-Fajsz SE, Dunaszentbenedek KSE-Dunaegyháza SE. 

8. forduló

Október 25., szombat, 14.30: Dunapataji KSE-Szakmári KSE, Szentmárton SE-Bátyai SE, Dunavecsei SE-Solti FC, Fajsz SE-Uszód KSE. 

Október 26., vasárnap, 13.30: Apostag KSE-Dunaszentbenedek KSE, Főnix SE Foktő-Harta SE II., Hajós FC-Dunaegyháza SE.

9. forduló

November 1., szombat, 13.30: Bátyai SE-Dunapataji KSE, Szakmári KSE-Apostag KSE, Dunaegyháza SE-Fajsz SE, Uszód KSE-Dunavecsei SE, Solti FC-Főnix SE Foktő, Dunaszentbenedek KSE-Hajós FC. 

November 2., vasárnap, 13.30: Harta SE II.-Szentmárton SE.

10. forduló

November 8., szombat, 13.30: Szakmári KSE-Dunaszentbenedek KSE, Dunapataji KSE-Harta SE II., Szentmárton SE-Solti FC, Dunavecsei SE-Dunaegyháza SE, Fajsz SE-Hajós FC.

November 9., vasárnap, 13.30: Apostag KSE-Bátyai SE, Főnix SE Foktő-Uszód KSE.

11. forduló

November 15., szombat, 13.00: Bátyai SE-Szakmári KSE, Dunaegyháza SE-Főnix SE Foktő, Uszód KSE-Szentmárton SE, Solti FC-Dunapataji KSE. Dunaszentbenedek KSE-Fajsz SE.

November 16., vasárnap, 13.00: Harta SE II.-Apostag KSE, Hajós FC-Dunavecsei SE. 

12. forduló

Augusztus 30., szombat: Szentmárton SE-Dunaegyháza SE 5-2.

November 22., szombat, 13.00: Bátyai SE-Dunaszentbenedek KSE, Szakmári KSE-Harta SE II., Dunapataji KSE-Uszód KSE, Dunavecsei SE-Fajsz SE. 

November 23., vasárnap, 13.00: Apostag KSE-Solti FC, Főnix SE Foktő-Hajós FC.

13. forduló

November 29., szombat, 13.00: Fajsz SE-Főnix SE Foktő, Dunaegyháza SE-Dunapataji KSE, Uszód KSE-Apostag KSE, Solti FC-Szakmári KSE, Dunaszentbenedek KSE-Dunavecsei SE. 

November 30., vasárnap, 13.00: Harta SE II.-Bátyai SE, Hajós FC-Szentmárton SE.

 

 

