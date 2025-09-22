szeptember 22., hétfő

Labdarúgás

53 perce

Gólgazdag mérkőzésen otthon tartotta a három pontot a Nyárlőrinc – fotók

Címkék#Nyárlőrinc LSC#Vármegye II#Lakiteleki TE#labdarúgás

A vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság harmadik fordulójában egy szomszédvári találkozót játszottak, Nyárlőrinci LSC a Lakiteleki TE csapatát fogadta. A két gárda mindig nagy mérkőzést vív egymással, függetlenül attól, hogy hol állnak a tabellán, és így volt ez ezúttal is.

Szentirmay Tamás

Az elmúlt évi bajnokságban, amikor még a vármegyei másodosztály Északi csoportjában szerepelt mind a két csapat, a Nyárlőrinc a második, míg a Lakitelek a harmadik helyen végzett. Akkor kilenc pont különbség volt a Nyárlőrinc javára. A mostani bajnokságban nem lehet azt mondani, hogy olyan acélosan szerepelt volna mind a két egyesület. Az elmúlt két fordulóban a nyárlőrinciek még nem szereztek pontot, két vereség állt a hátuk mögött. A lakitelekiek pedig két döntetlennel, két pontot gyűjtöttek. Éppen ezért, a mostani mérkőzéstől mind a két csapat szurkolói győzelmet vártak.

a Lakitelek ellen játszott a Nyárlőrinc, gólgazdag mérkőzés,
Otthon tartotta a Nyárlőrinc a három pontot
Fotó: Szentirmay Tamás

A hazaiak kezdték jobban a játékot, mert már a 10. percben gólt szereztek. Kovács Mihály rosszul találta el a labdát, ami átkerült a bal oldalra, ahol Bali fordulásból talált a hálóba 1–0. A 23. percben Szamosi közeli lövése egy védő lábáról az oldalhálóban kötött ki. Bő félóra telt a találkozóból, amikor Benkó kifutva a kapujából a félpálya közepén szerelt, de pontosan Kovács Mihály elé került a labda, aki távolról egyből megcélozta a kaput, de nem találta el. A 42. percben Szólát húsz méteres szabadrúgása a bal alsó sarokban kötött ki 1–1. Az első félidő utolsó percében Kovács László jobb oldali beadása után Győri közelről talált a kapuba 1–2.

A második játékrész első percében Malomsoki lövését lábbal hárította Benkó. Nem sokkal később Bálint Máté lövése alig kerülte el a bal alsó sarkot. Az 56. percben Kovács László bal oldali bedobása után Magyar Péter a kapufát érintve talált a hálóba 1–3. Két perccel később Rimóczi az alapvonalnál cselezgetett és szinte lehetetlen helyzetből a hosszú sarokba lőtt 2–3. A 74. percben Bálint Máté már Juhászt is kicselezte, de a hálóba tartott lövésébe Németh Norbert még bele tudott érni, így nem lett belőle találat. Két perccel később bal oldali szabadrúgás után Bali Gábor 3–3-ra alakította az eredményt. A 80. percben Bali nagy szólót vágott ki a bal oldalon, keresztbe adta a labdát, Rimóczi pedig jókor érkezett és a kapuba továbbított 4–3. Ezzel még nem ért véget a nyárlőrinci gólgyártás, mert a 85. percben Rimóczi bal oldali szabadrúgása a sorfal fölött vágódott a kapuba 5–3.

Ezen a mérkőzésen mind a két csapat teljes erőbedobással küzdött a három pontért. Úgy tűnt, hogy a vendégek a két gólos vezetésük tudatában megnyerik a mérkőzést, de nem így történt, mert a hazaiak fordítani tudtak, kihasználták a helyzeteiket és otthon tartották a három pontot.

Hazai pályán győzött a Nyárlőrinc a Lakitelek ellen

Fotók: Szentirmay Tamás

Bali Gábor csapatkapitány: – Az elmúlt bajnokságban négy alkalommal játszottunk a Lakitelek ellen, és mind a négy alkalommal jobbak voltunk náluk, mert akkor még jobb csapatunk volt. Sajnos akkor, két alkalommal is szerencsével nyert a Lakitelek. Nyáron ők bevásároltak, magasabb osztályból fiatalokat hoztak és nagyon jó csapatuk lett. Mi gyengültünk egy kicsit, de tudtuk, hogy fordul a kocka. Ezt ez a mérkőzés is megmutatta. Ezen a találkozón a Lakiteleknek több helyzete volt, de nagyon nagyot küzdöttünk és a szerencse is mellénk állt, így meg tudtuk fordítani a meccset. Nagyon büszke vagyok a csapatomra, hogy el tudtuk tüntetni azt az erőfölényt, amivel a Lakitelek rendelkezik és megszereztük a három pontot.

Kemenes György:  – Ez a szokásos Nyárlőrinc, Lakitelek rangadó volt. Az történt a pályán, amit vártam. A csapatomtól megkaptam a jó játékot, de a helyzetek kihasználásán múlt a végeredmény. Fordulatos volt a találkozó, az a csapat nyert, amelyik jobban koncentrált. Nagyon sok olyan elem volt a játékunkban, ami szép volt és szép gólokat is rúgtunk. Amiket az edzéseken gyakoroltunk, azokat itt is meg tudtuk valósítani. 3–1 után vezethettünk volna 4–1-re is és akkor talán a mi javunkra dőlhetett volna a mérkőzés. Ilyen találkozókon amikor vezet egy csapat egy, két góllal, az még nem elég. Azt gondolom, hogy változatos, gólokban gazdag mérkőzést láthattak a nézők, sajnos, most mi maradtunk alul. Gratulálok a Nyárlőrincnek, de mi megyünk tovább, nem csüggedünk.

Nyárlőrinci LSC–Lakiteleki TE 5–3 (1–2)

Nyárlőrinc, vezette: Horváth Béla Tamás (Csorba Gábor, Dovicsin Máté Márk.

Nyárlőrinc: Juhász Gy. – Dezső, Ficsor, Pászti (Kovács V. 78.), Sáfrány (Várszegi 86.), Vojtovics (Sáfár 46.), Kovács M. (Szabó P 88.), Németh M., Rimóczi, Medevczki (Malomsoki 46.), Bali.

Lakitelek: Benkó – Szamosi (Bálint M. 30.), Kotvics (Nyúl 58.), Horváth Á., Magyar D., Kovács L. (Illés K. 78.), Kakó (Nagy K. 58.), Szólát, Magyar P., Győri, Tombácz (Szöllősi 46.). Vezetőedző: Kemenes György

Gólszerző: Bali 10., 76., Rimóczi 58., 80., 85., illetve Szólát 42., Győri 45., Magyar P. az 56. percben.

