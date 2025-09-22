Gólgazdag mérkőzésen otthon tartotta a három pontot a Nyárlőrinc – fotók

Az elmúlt évi bajnokságban, amikor még a vármegyei másodosztály Északi csoportjában szerepelt mind a két csapat, a Nyárlőrinc a második, míg a Lakitelek a harmadik helyen végzett. Akkor kilenc pont különbség volt a Nyárlőrinc javára. A mostani bajnokságban nem lehet azt mondani, hogy olyan acélosan szerepelt volna mind a két egyesület. Az elmúlt két fordulóban a nyárlőrinciek még nem szereztek pontot, két vereség állt a hátuk mögött. A lakitelekiek pedig két döntetlennel, két pontot gyűjtöttek. Éppen ezért, a mostani mérkőzéstől mind a két csapat szurkolói győzelmet vártak.

Otthon tartotta a Nyárlőrinc a három pontot

Fotó: Szentirmay Tamás

A hazaiak kezdték jobban a játékot, mert már a 10. percben gólt szereztek. Kovács Mihály rosszul találta el a labdát, ami átkerült a bal oldalra, ahol Bali fordulásból talált a hálóba 1–0. A 23. percben Szamosi közeli lövése egy védő lábáról az oldalhálóban kötött ki. Bő félóra telt a találkozóból, amikor Benkó kifutva a kapujából a félpálya közepén szerelt, de pontosan Kovács Mihály elé került a labda, aki távolról egyből megcélozta a kaput, de nem találta el. A 42. percben Szólát húsz méteres szabadrúgása a bal alsó sarokban kötött ki 1–1. Az első félidő utolsó percében Kovács László jobb oldali beadása után Győri közelről talált a kapuba 1–2.

A második játékrész első percében Malomsoki lövését lábbal hárította Benkó. Nem sokkal később Bálint Máté lövése alig kerülte el a bal alsó sarkot. Az 56. percben Kovács László bal oldali bedobása után Magyar Péter a kapufát érintve talált a hálóba 1–3. Két perccel később Rimóczi az alapvonalnál cselezgetett és szinte lehetetlen helyzetből a hosszú sarokba lőtt 2–3. A 74. percben Bálint Máté már Juhászt is kicselezte, de a hálóba tartott lövésébe Németh Norbert még bele tudott érni, így nem lett belőle találat. Két perccel később bal oldali szabadrúgás után Bali Gábor 3–3-ra alakította az eredményt. A 80. percben Bali nagy szólót vágott ki a bal oldalon, keresztbe adta a labdát, Rimóczi pedig jókor érkezett és a kapuba továbbított 4–3. Ezzel még nem ért véget a nyárlőrinci gólgyártás, mert a 85. percben Rimóczi bal oldali szabadrúgása a sorfal fölött vágódott a kapuba 5–3.