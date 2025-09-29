Első hazai meccsét játssza hétfőn az NNC Frogs

Hétfő este hazai pályán is bemutatkozik az NNC Frogs, amely két idegenbeli vereség után szeretné megszerezni első győzelmét a szezonban. A lajosmizsei szurkolók a Polyák Imre Sportcsarnokban biztató, küzdős játékkal szeretnék látni kedvenceiket a PFF-Szántó TISE elleni rangadón.

Izgalmas meccsnek nézhetünk elébe hétfőn az NNC Frogs jóvoltából

Forrás: illusztráció / MW-archív

Nem a legjobban, hiszen két vereséggel kezdett az NNC Frogs. Lajosmizsén ettől még nem dől senki a kardjába, hiszen erős csapatok vendége volt a Frogs. Bár az első fordulóban elszenvedett 8-7-es vereség még mindig fájó, hiszen – kis túlzással – pillanatokon múlt nemhogy az egy, hanem egyenesen a három pont megszerzése.

Az NNC Frogs visszatér a hazai pályára

Azért sincsenek elkeseredve Lajosmizsén, mert a tavalyi évet is hasonlóképpen kezdték, és mégis nagyon szép, a végére ünnepivé virágzott menetelés lett belőle. Arról persze szó sincs, hogy szándékosan másolták volna a tavalyi idénykezdést.

Egy biztos, az első hazai házi feladat nem lesz könnyű, hiszen a PFF-Szántó TISE az egy régi csapat, új névvel. Nem mást takar, mint a tavalyi NB II.-es bajnok Tiszaföldvár SE gárdáját. A feladat tehát nehéz, de nem megoldhatatlan, ezt maga az NNC Frogs bizonyította be, hiszen győzte már le reménytelennek tűnő szituációban a Tiszaföldvárt.

A mérkőzés hétfő este 19 órakor kezdődik a lajosmizsei Polyák Imre Sportcsarnokban.