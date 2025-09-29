1 órája
Első hazai meccsét játssza hétfőn az NNC Frogs
Hétfő este, a 2025/26-os idényben első ízben hazai pályán lép pályára a lajosmizsei NNC Frogs gárdája a férfi futsal NB II. Keleti csoportjában, az alapszakasz 3. fordulójában. Százhuszonöt nap után szurkolhat és tapsolhat újra a lelkes publikum a csapatának a Polyák Imre Sportcsarnokban. Az NNC Frogs vendége a tiszaföldvári PFF-Szántó TISE lesz.
Hétfő este hazai pályán is bemutatkozik az NNC Frogs, amely két idegenbeli vereség után szeretné megszerezni első győzelmét a szezonban. A lajosmizsei szurkolók a Polyák Imre Sportcsarnokban biztató, küzdős játékkal szeretnék látni kedvenceiket a PFF-Szántó TISE elleni rangadón.
Nem a legjobban, hiszen két vereséggel kezdett az NNC Frogs. Lajosmizsén ettől még nem dől senki a kardjába, hiszen erős csapatok vendége volt a Frogs. Bár az első fordulóban elszenvedett 8-7-es vereség még mindig fájó, hiszen – kis túlzással – pillanatokon múlt nemhogy az egy, hanem egyenesen a három pont megszerzése.
Az NNC Frogs visszatér a hazai pályára
Azért sincsenek elkeseredve Lajosmizsén, mert a tavalyi évet is hasonlóképpen kezdték, és mégis nagyon szép, a végére ünnepivé virágzott menetelés lett belőle. Arról persze szó sincs, hogy szándékosan másolták volna a tavalyi idénykezdést.
Egy biztos, az első hazai házi feladat nem lesz könnyű, hiszen a PFF-Szántó TISE az egy régi csapat, új névvel. Nem mást takar, mint a tavalyi NB II.-es bajnok Tiszaföldvár SE gárdáját. A feladat tehát nehéz, de nem megoldhatatlan, ezt maga az NNC Frogs bizonyította be, hiszen győzte már le reménytelennek tűnő szituációban a Tiszaföldvárt.
A mérkőzés hétfő este 19 órakor kezdődik a lajosmizsei Polyák Imre Sportcsarnokban.
