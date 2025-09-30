2 órája
Pont nélkül maradt az NNC Frogs a bajnok ellen
A bajnoki címvédő PFF-Szántó TISE csapatát fogadta az NNC Frogs a férfi futsal NB II. Keleti csoportjában, a 3. fordulóban. Becsülettel küzdött a lajosmizsei gárda, a bajnok Tiszaföldvár azonban igazolta a jó hírét, elvitte mind a három pontot az NNC Frogs otthonából.
Huszonkilenc percig pariban volt az NNC Frogs a bajnoki címvédő Tiszaföldvárral hazai pályán. Jónás Dominik révén a vezetést is megszerezte az 5. percben, és bár a vendégek Bogdán és Polák révén fordítottak, a második játékrész elején Szabó Szabolcs egyenlített. A mérkőzés utolsó negyede azonban a vendégeké volt, Székely duplázott, majd Sipos állította be a 2-5-ös végeredményt.
NNC Frogs Lajosmizse-PFF-Szántó TISE 2-5 (1-2)
Lajosmizse, vezette: Wittner József, Góbi Soma, Gebei Bálint.
NNC Frogs: Peltzer – Bita, Faragó, Kovács J., Szabó Sz. Csere: Kollár, Jónás, Galambos, Sallai D., Sallai B.
PFF-Szántó: Ulvicki – Kasik, Székely, Balla, Kalmár. Csere: Gerhát, Bogdán, Benedek, Polák, Bozsó, Sipos, Madarassy.
Gól: Jónás az 5., Szabó Sz. a 21. illetve Bogdán a 7., Polák a 15., Székely a 29., a 32., Sipos a 33. percben.
Az NNC Frogs a következő mérkőzését október 6-án, hétfőn este vívja, újra hazai pályán, akkor a Rubeola FC lesz a lajosmizseiek ellenfele.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
A kecskeméti főorvos kimondta: ezt gondolja az e-cigiről és a hevített termékekről – fotók