Futsal

2 órája

Pont nélkül maradt az NNC Frogs a bajnok ellen

Címkék#Tiszaföldvár#futsal#NNC Frogs

A bajnoki címvédő PFF-Szántó TISE csapatát fogadta az NNC Frogs a férfi futsal NB II. Keleti csoportjában, a 3. fordulóban. Becsülettel küzdött a lajosmizsei gárda, a bajnok Tiszaföldvár azonban igazolta a jó hírét, elvitte mind a három pontot az NNC Frogs otthonából.

Vincze Miklós

Huszonkilenc percig pariban volt az NNC Frogs a bajnoki címvédő Tiszaföldvárral hazai pályán. Jónás Dominik révén a vezetést is megszerezte az 5. percben, és bár a vendégek Bogdán és Polák révén fordítottak, a második játékrész elején Szabó Szabolcs egyenlített. A mérkőzés utolsó negyede azonban a vendégeké volt, Székely duplázott, majd Sipos állította be a 2-5-ös végeredményt. 

NNC Frogs vereség
Az NNC Frogs vereséget szenvedett a Tiszaföldvár ellen
Fotó: Bús Csaba

NNC Frogs Lajosmizse-PFF-Szántó TISE 2-5 (1-2)

Lajosmizse, vezette: Wittner József, Góbi Soma, Gebei Bálint.

NNC Frogs: Peltzer – Bita, Faragó, Kovács J., Szabó Sz. Csere: Kollár, Jónás, Galambos, Sallai D., Sallai B. 

PFF-Szántó: Ulvicki – Kasik, Székely, Balla, Kalmár. Csere: Gerhát, Bogdán, Benedek, Polák, Bozsó, Sipos, Madarassy.

Gól: Jónás az 5., Szabó Sz. a 21. illetve Bogdán a 7., Polák a 15., Székely a 29., a 32., Sipos a 33. percben.

Az NNC Frogs a következő mérkőzését október 6-án, hétfőn este vívja, újra hazai pályán, akkor a Rubeola FC lesz a lajosmizseiek ellenfele.

