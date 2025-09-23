szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Futsal

4 órája

Foghíjas csapattal kapott ki a Talent vendégeként az NNC Frogs

Címkék#TALENT 2019 SE#futsal#NNC Frogs

A balassagyarmati Talent 2019 SE vendége volt hétfőn este, a férfi futsal NB II. Keleti csoportjában, a második fordulóban a lajosmizsei NNC Frogs. A mérkőzést biztosan nyerte a hazai csapat.

Vincze Miklós

Ihletett, jó futsalt játszó csapatnak ismerte meg a Talent 2019 gárdáját a Csólyospálos a nyár elején, amikor az NB II-es tagságért vívott osztályozón találkoztak velük. A palócföldiek a lajosmizsei NNC Frogs vendéglátójaként bizonyították, hogy nem véletlenül óhajtottak följutni a második ligába, és hogy megérdemelten jutottak föl a másodosztályba.

kikapott az NNC Frogs
Foghíjas csapattal kapott ki a Talent vendégeként az NNC Frogs
Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

2-0-ás félidő után 6-1-es győzelmet aratott a balassagyarmati gárda egy meglehetősen foghíjas NNC Frogs ellen – a Bács-Kiskun vármegyeiek mindössze két cserével, több kulcsjátékosukat nélkülözve tudtak csak elutazni.

Az NNC Frogsnak lesz alkalma javítani

A lajosmizsei NNC Frogs jövő hétfőn este javíthat, akkor ugyanis a 3. fordulóban először szerepelhetnek hazai pályán, amikor is a tiszaföldvári PFF-Szántó TISE gárdáját fogadják. 

Talent 2019 SE-NNC Frogs Lajosmizse 6-1 (2-0)

Balassagyarmat, vezette: Muhari Gergő, Kőhegyi Bence, Topálszki Szabin.

Talent: Tresó – Dávid, Mócz, Koplányi, Lavkó. Csere: Kárász – Kántor, Varga Á., Klinger, Mindszenty, Gál, Berki, Pistyur. 

NNC Frogs: Peltzer – Bita, Faragó, Kovács J., Majoros. Csere: Kollár, Jónás.

Gól: Mócz a 9., Dávid a 17., Varga Á. A 27., Koplányi a 31., Pistyur a 33., Mindszenty a 36. illetve Kovács J. a 36. percben.

