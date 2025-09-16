szeptember 16., kedd

Futsal

3 órája

Nagy csatában maradt alul az NNC Frogs

Hétfőn este elrajtolt a bajnokság a férfi futsal NB II. Keleti csoportjában. A lajosmizsei NNC Frogs az érdi Szent István SE vendégeként kezdett, és nagy csatában 8–7-re alulmaradt.

Vincze Miklós

Hamar kétgólos vezetésre tett szert az NNC Frogs a Szent István SE vendégeként, ugyanilyen hamar egyenlített a hazai gárda. A 22-es részeredmény után az első játékrész második fele a mizseiekről szólt, még háromszor bevették a hazai kaput, majd Bagyiszki szépített, így 35-tel fordultak a csapatok. 

az nnc frogs egy korábbi mérkőzésen
Az NNC Frogs nagyot küzdött
Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

Hiába küzdött az NNC Frogs

A folytatásban följött 55-re a hazai csapat, ezt követően még kétszer egygólos előnyt szerzett a Frogs, ezeket a Szenti István kiegyenlítette, végül a 39. percben Eczet Krisztián a saját maga harmadik, csapata nyolcadik gólját is megszerezte. A Szent István ezzel a legjobbkor vette át a vezetést, hiszen több gól már nem esett, így az Érd szerezte meg a három pontot. Érthető volt a vendégek elkeseredése a csalódást keltő végeredmény után, a leginkább csalódott Majoros Benjámin lehetett, aki egy vesztes mérkőzésen szerzett négy gólt. 

Szent István SE-OTP Bank-NNC Frogs Lajosmizse 8–7 (3–5)

Szent István SE: Megyeri – Oczeák, Eczet, Bagyinszki, Szentjóby. Csere: Miklós, Osztermajer, Selmeczki, Szita. 

NNC Frogs: Kormos – Faragó, Kovács J., Márki, Majoros. Csere: Bita, Kollár, Jónás, Sallai D., Sallai B.

Gól: Szita a 6., Eczet a 9., a 33., a 39., Bagyinszki a 13., a 35., Szentjóby a 23. a 26. illetve Majoros a 2., a 11. a 12., a 34., Sallai B. a 6., Bita a 13., Faragó a 26. percben.

Kiállítva: Márki a 40. percben.

 

 

