Idegenben folytatja az idényt a Frogs

A lajosmizsei NNC Frogs újoncként remek teljesítményt nyújtott az előző idényben, hiszen a felsőházba jutva végül a harmadik helyen végzett. A megsüvegelendő teljesítménnyel magasra tette a lécet a gárda, ennek jegyében nyáron rengeteg felkészülési meccset játszottak magyar és külföldi csapatok ellen is, hogy megfelelő módon készen álljanak a rajtra. Némi nehézséget jelent a Békáknak, hogy idegenben kell megvívniuk első két meccsüket, az elsőből végül hatalmas csata végén jöttek ki vesztesen. A Szent István SE vendégeként 8—7-re kaptak ki.

Az NNC Frogs Balassagyarmaton folytatja

Fotó: Bús Csaba

Az NNC Frogs első pontjaira hajt

Javítási lehetőség azonban máris adódik előttük, hiszen hétfőn este a Talent SE otthonában, Balassagyarmaton lépnek pályára 20 órás kezdéssel. A vendéglátó is motivált lesz, hiszen a PFF Szantó TISE ellen 4–2-re alulmaradt 2–0-os vezetés után. A mérkőzést a Frogs saját Youtube-csatornáján is közvetíti majd.