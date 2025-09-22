szeptember 22., hétfő

Futsal

1 órája

Idegenben folytatja az idényt a Frogs

Címkék#NNC Frogs Lajosmizsei FC#futsal#NNC Frogs#Balassagyarmat

Nem sikerült jól a rajt a Lajosmizse számára, így idegenben javítana. Az NNC Frogs Balassagyarmaton lép pályára hétfő este.

Nyitray András

A lajosmizsei NNC Frogs újoncként remek teljesítményt nyújtott az előző idényben, hiszen a felsőházba jutva végül a harmadik helyen végzett. A megsüvegelendő teljesítménnyel magasra tette a lécet a gárda, ennek jegyében nyáron rengeteg felkészülési meccset játszottak magyar és külföldi csapatok ellen is, hogy megfelelő módon készen álljanak a rajtra. Némi nehézséget jelent a Békáknak, hogy idegenben kell megvívniuk első két meccsüket, az elsőből végül hatalmas csata végén jöttek ki vesztesen. A Szent István SE vendégeként 8—7-re kaptak ki

Az NNC Frogs egy korábbi mérkőzésen
Az NNC Frogs Balassagyarmaton folytatja
Fotó: Bús Csaba

Az NNC Frogs első pontjaira hajt

Javítási lehetőség azonban máris adódik előttük, hiszen hétfőn este a Talent SE otthonában, Balassagyarmaton lépnek pályára 20 órás kezdéssel. A vendéglátó is motivált lesz, hiszen a PFF Szantó TISE ellen 4–2-re alulmaradt 2–0-os vezetés után. A mérkőzést a Frogs saját Youtube-csatornáján is közvetíti majd. 

