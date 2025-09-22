1 órája
Idegenben folytatja az idényt a Frogs
Nem sikerült jól a rajt a Lajosmizse számára, így idegenben javítana. Az NNC Frogs Balassagyarmaton lép pályára hétfő este.
A lajosmizsei NNC Frogs újoncként remek teljesítményt nyújtott az előző idényben, hiszen a felsőházba jutva végül a harmadik helyen végzett. A megsüvegelendő teljesítménnyel magasra tette a lécet a gárda, ennek jegyében nyáron rengeteg felkészülési meccset játszottak magyar és külföldi csapatok ellen is, hogy megfelelő módon készen álljanak a rajtra. Némi nehézséget jelent a Békáknak, hogy idegenben kell megvívniuk első két meccsüket, az elsőből végül hatalmas csata végén jöttek ki vesztesen. A Szent István SE vendégeként 8—7-re kaptak ki.
Az NNC Frogs első pontjaira hajt
Javítási lehetőség azonban máris adódik előttük, hiszen hétfőn este a Talent SE otthonában, Balassagyarmaton lépnek pályára 20 órás kezdéssel. A vendéglátó is motivált lesz, hiszen a PFF Szantó TISE ellen 4–2-re alulmaradt 2–0-os vezetés után. A mérkőzést a Frogs saját Youtube-csatornáján is közvetíti majd.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!