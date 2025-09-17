szeptember 17., szerda

Kézilabda

1 órája

Az NJE nyerte meg az idény első rangadóját

Címkék#Mizse KC#Neumann János Egyetem Kecskem#kézilabda#Kiskunmajsai KC

Hétvégén rendezték a kézilabda NB II. 1. fordulóját. Rögtön rendeztek egy vármegyei derbit is, a Neumann János Egyetem Kecskemét Lajosmizsét vette be ezen, de további négy együttes is pályára lépett. A héten a vármegyei I. osztályban is beindul az élet.

Nyitray András

Az NB II-es bajnokságban változatlan létszámú mezőnnyel képviseli magát Bács-Kiskun vármegye. A férfiaknál rögtön egy rangadóval indult el a bajnokság, hiszen a G-csoportban a Mizse KC az újonc Neumann János Egyetem Kecskemét együttesét fogadta. Meg kell jegyezni, a vendégek kerete hemzseg a korábbi Kézilabda Kecskemét játékosoktól, így a feljutó hírös városiak erős csapattal vágtak neki a bajnokságnak. Jobban is kezdtek a vendégek, akik alig negyedóra után 6-2-re vezettek Lajosmizsén. A hazaiak ezt követően ugyan feljöttek egy gólra is, de egyenlíteni nem tudtak, 13-9-re vezetett a Neumann János Egyetem csapata a szünetben. A rutinos lajosmizsei gárda alaposan felszívta magát viszont fordulás után, Horváth Andor vezetésével 15-14-re fordított is a Mizse. Új meccs kezdődött ezzel, a hajrában hol az egyik, hol a másik csapat tudott előnybe kerülni. Döntő volt, hogy 25-26 után a vendégek tudtak betalálni, s végül 25-28-ra meg is nyerték a meccset. 

A Neumann János Egyetem Kecskemét egyik játékos kapura dob
A Neumann János Egyetem Kecskemét meglepte Horváth Andort és a Mizse KC-t
Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

A Neumann János Egyetem Kecskemét újabb derbit vív

Csalódott lehet a rajt után a szintén a G-csoportban szereplő Kiskunmajsai KC, mely a félidőben még két góllal vezetett Törökszentmiklóson. A második félidőben azonban hullámvölgybe került, melyből későn kecmergett ki, így 30-29-re alulmaradt. Szombaton rangadóval folytatja a KKC, hiszen 18 órás kezdéssel éppen a Kecskemétet fogadja, míg a Lajosmizse vasárnap 18 órakor megint hazai pályán javíthat a Bugyi SE ellen. 

Jól indult az idény az E-csoportban szereplő Kalocsának is, mely idegenben verte 40-36-ra a NEKA U21-es csapatát. A Kalocsai KC első hazai meccsét szombaton 18 órakor vívja a Nagykanizsa ellen. 

A női NB II. D-csoportjában mindkét Bács-Kiskun vármegyei klub győzelemmel kezdett. A Kecskeméti NK ellentmondást nem tűrő játékkal gyűrte le a Mezőtúrt, hiszen már a szünetben tíz találattal vezetett, s végül 41-28-as sikert aratott. Az újonc Nemesnádudvar sem tétlenkedett, rögtön idegenből hozta el a két pontot, miután 27-33-as győzelemmel kezdett Gyálon. A női bajnokságban máris lesz egy üres hétvége, így egyik csapat sem játszik. 

Hétvégén ugyanakkor elindulnak a vármegye I. osztályú bajnokságok is. A férfiaknál két mérkőzést rendeznek, vasárnap 16 órakor Gézengúz a Kiskőröst, 17 órakor a Tiszakécske a Kiskunhalast fogadja majd. A női bajnokságban idén 11 klub harcolhat a bajnoki címért. Szombaton 15 órakor a Kiskunhalas a Szekszárd U20-at, 17 órakor a Kiskőrös a Soltvadkertet, a Tamási a Tolnát fogadja. Vasárnap 18 órakor a Kalocsa Solton lép pályára. 
 

 

 

