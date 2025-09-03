Vármegye kettes évnyitó – Nemesnádudvarról

Eljött az iskolakezdés ideje, ennek megfelelően az évnyitók napjait éljük. A vármegyei másodosztályban ezen a hétvégén rajtol el a 2025/26-os idény, ami jelentősen új lesz az előzőekhez képest. Jaksütz Róbert, a Nemesnádudvar játékosa az egyesület közösségi oldalán röviden köszöntötte ez alkalomból a szurkolókat, a játékostársakat, és az ő néhány mondata akár egy vármegye kettes évnyitó beszédnek is beillik.

Jaksütz Róbert, a tavalyi év játékosa és Aladics Dániel, a tavalyi gólkirály Nemesnádudvaron

Forrás: Nemesnádudvar

– „Hónapok teltek el azóta, hogy lejátszottuk utolsó bajnoki mérkőzésünket, Szeremle ellen, azóta nem kis átalakulások mentek keresztül a bajnokság szervezését illetően” – utalt a változásokra. – „A jól megszokott megyei másodosztály Déli csoportja, amelyben csapatunk képviseltette magát, megszűnt, és helyette a tavalyi vármegye kettő Északi csoportjából maradt csapatokkal alkot egy bajnokságot. Ez azt jelenti, hogy nincs többé Észak, Dél, csak szimplán vármegye kettő. A régi ismerősök közül már csak a Vaskút, a Mélykút, a Dusnok, a Szeremle csapataival találkozhatunk, új ellenfélként nézhetünk szembe az Akasztó, a Kerekegyháza, a Kunfehértó, a Kunszállás, a Lakitelek, a Kunszentmiklós, és a Nyárlőrinc labdarúgóival, ami természetesen utazásban sokkal többet jelent majd”– írja Jaksütz Róbert.

Évnyitó Nemesnádudvaron

Szívhez szóló, tökéletes évnyitó beszéd ez. Elégikus, szomorkás hangulatban búcsúztatja azt, ami volt, és nem félelemmel, de az ismeretlen jövőtől való racionális kételyekkel, mégis férfiasan vállalja, köszönti az újat. Az úgynevezett régi ismerősök, a Vaskút, a Mélykút, a Dusnok, a Szeremle bár riválisok, de a rövid szöveg szép hangütése miatt alighanem inkább büszkék, hogy ők is megemlíttetnek ebben a poétikus hangulatban megidézett kvintettben, amely a régi Déli csoportból közösen vállalkozott az új kalandra, hogy elinduljon az összevont vármegye kettőben. És elutazzon Akasztóra, Kerekegyházára, Kunfehértóra, Kunszállásra, Kunszentmiklósra, Lakitelekre és Nyárlőrincre.

A vármegye kettő Déli csoportjának a bajnoka, a Nemesnádudvar háza táján ugyanakkor nem csak a bajnoki lebonyolítás változása okozhat némi aggodalmat. A nemesnádudvari keret is jelentős átalakuláson esett át. Többen is utaltak arra tavasszal, amikor az aranyérmet ünnepelte a Naduar, hogy a csúcson szeretnék abbahagyni, nagy meglepetést tehát nem jelentett, hogy a vármegye kettes szinten nagy nevek akasztják szögre a stoplist. Huber Zsolt, Vinter Zoltán, Schmidt Endre és Vinter Balázs ugyanis aktív játékosként már nem lépnek pályára. Érkezett persze új igazolás is, Megyeri Ákos Bajáról igazolt Nemesnádudvarra, és beépítenek egy új fiatalt is, Hermanutz Mihály, a klub saját nevelésű játékosa már be is mutatkozott a Kenderes elleni kupamérkőzésen. A nádudvari ifjúsági csapatból Bély Balázs pedig immáron kizárólag a felnőttek közt szerepel, tagságot kapott, ami persze nem teljesen újdonság a számára.

A Nemesnádudvar keretének a felkészülés során Jagicza Tibor vezetőedző heti három edzést tartott.

Játszottak felkészülési mérkőzéseket a Tolna vármegyei Fadd, a kiskunhalasi Szilády RFC, a Baranya vármegyei Görcsönydobóka csapatával. A vármegyei kupameccseket is a felkészülés részeként fogják fel Nemesnádudvaron, a bátmonostori Kenderes SE gárdáját legyőzték, a 2. fordulóban pedig a szeremlei Dunagyöngye SK-t fogadják. A bajnokságot a Nemesnádudvar idegenben kezdni, a vármegye kettes újonc, a Kunfehértó vendégeként.