Kézilabda

4 órája

Indul az NB II-es kézilabda idény

Véget ért a hosszú nyári szünet, folytatódnak a bajnokságok. Az NB II-es kézilabda idény is elrajtol hétvégén, melyben összesen 6 klub képviseli Bács-Kiskun vármegyét.

Nyitray András

Bács-Kiskun vármegye számára idén is az NB II-es kézilabda idény jelenti a legmagasabb szintet, hiszen sem az NB I/B-be, sem az NB I-be nem ad klubot a 2025/2026-os szezonban. Az NB II-es liga változásairól korábban mi is beszámoltunk, a Bácsalmás visszalépett, de a Nemesnádudvar feljutott, így továbbra is két női csapat lesz a mezőnyben. A kecskeméti férfi kézilabdában átalakulás történt, a Kézilabda Kecskemét megszűnt, de a Neumann János Egyetem csapata feljutott, így a létszám ezen a frontos sem változott. 

Indul az NB II-es kézilabda idény, Lajosmizsén rögtön egy vármegyei derbivel
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A női ligában új arculattal képviseli magát Kecskemét immáron, a KNKSE helyett KNK, azaz Kecskeméti Női Kézilabda néven szerepelnek majd a hírös városi hölgyek, akik a Messzi István Sportcsarnok helyett a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csarnokában vívják innentől hazai meccseiket. A bajnokság is átalakul, négy csoport marad, ezzel megszűnik a rájátszás is, csak alapszakaszt rendeznek oda-visszavágós rendszerben. A négy csoport bajnoka szerez jogot arra, hogy feljusson az NB I/B-be az idény végén. A KNK mellett az újonc Nemesnádudvar is a D-csoportban kapott helyett, így a vármegyei rangadó sem marad el. 

A férfiaknál nem változott a bajnoki rendszer, nyolcas csoportokban alapszakasszal kezdenek a résztvevők oda-visszavágós rendszerben, majd következik a rájátszás az alsóházban és a felsőházban, utóbbiba minden csoport első négy helyezettje juthat be. A négy felsőházi bajnok jut fel az NB I/B-be. A G-csoportban három Bács-Kiskun vármegyei klub szerepel idén is, a Mizse KC, a kecskeméti NJE, valamint a Kiskunmajsa. A Kalocsai KC ezúttal az E-csoportba került be. A kecskemétiek kapcsán meg kell jegyezni, hogy az NJE hazai meccseit a Tőrös Olga Sportcsarnokban vívja majd. 

Így indul az NB II-es kézilabda idény 

Szombaton már el is rajtol a bajnokság, hétvégén minden említett csapat pályára is lép. A férfiaknál Lajosmizsén rögtön rangadót rendeznek, hiszen a Kecskemét lesz a vendég. 

Szombat 

Kecskeméti NK–Mezőtúr, 17:00

Gyáli BKSE–Nemesnádudvari NKSZE, 17:00

Vasárnap

NEKA U21–Kalocsai KC, 11:00 

Mizse KC–NJE Kecskemét, 17:00

Székács KE–Kiskunmajsai KC, 17:00

 

 

