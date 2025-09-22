Második hazai meccsét bukta el a Mizse KC

A Mizse KC rögtön szomszédvári derbivel kezdte az évet, melyen szoros csatában végül kikapott a Neumann János Egyetem Kecskeméttől. Az alapszakasz 2. fordulójában a két másik Bács-Kiskun vármegyei rivális, a Kiskunmajsa és a Kecskemét éppen egymással küzdött, de a lajosmizsei gárda csak vasárnap este lépett pályára.

A Mizse KC későn hajrázott

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

A Bugyi elleni találkozó borzalmasan indult a hazaiaknak, akik ugyan az elején még 2–1-re vezettek, de ezt követően beindult a vendég henger, szünetben már 10–18-ra a Bugyinál volt az előnyt. A hazaiak becsületére legyen mondva, dacból sem adták fel, noha újabb tíz perc elteltével már tíz gól volt a különbség (10–20). A rutinos mizsei játékosok vállukra vették a csapatot, és szűk negyedórával a vége előtt, Berkes Gergő találatával már 24–27-re zárkóztak fel. Nem sikerült azonban ennél közelebb jönni, mindig jött egy demoralizáló vendég találat, végül a Bugyi 35–37-re nyert idegenben.

A G-csoportban a Mizse KC-nak még nincs pontja, így csak jobb gólkülönbségével előzi meg a Szolnokot, a Kiskunmajsa és a Kecskemét egyaránt két-két pontos. Az E-csoportban remekel a Kalocsa, mely két kör után hibátlan is vezet is.

Elindultak a vármegyei I. osztályú bajnokságok is, ahol az alábbi eredmények születtek az 1. fordulóban:

Férfiak:

Gézengúz UKC–Kiskőrösi KSE 25–37

Balogh Tészta TVSE–Kiskunhalasi UKSC 36–40

Nők:

Kiskőrösi NKSZSE–STE-BS Plastic 29–22

Kiskunhalasi UKSC–Szekszárd U20 32–21

Tamási KC–Tolna KC 44–22

TRD Solt–Kalocsai KC 26–38