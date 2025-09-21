szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

48 perce

A Miklósi GYFE megszerezte az első győzelmét

Címkék#Dusnok KSE#labdarúgás#Miklósi GYFE#eredmények

Ezen a hétvégén a 3. fordulót rendezik meg a vármegyei másodosztályú bajnokságban. Szombaton négy mérkőzést vívtak meg. A Miklósi GYFE megszerezte az első győzelmét.

Vincze Miklós

Az újonc Miklósi GYFE a Dusnok csapatát fogadta, és megszerezte az első győzelmét. 

A Miklósi GYFE győzedelmeskedett
A Miklósi GYFE megszerezte az első győzelmét
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Rónai Antal révén a vendégek szerezték meg a vezetést. Czigler Barnabás hat percre rá, szabadrúgásból egyenlített, majd a hajrában Bábel Péter a hazai győzelmet jelentő gólt is megszerezte a Miklósi GYFE számára.

A Miklósi GYFE mellett más gárda is jól szerepelt

Kiki Gergő góljával a 4. percben megszerezte ugyan a vezetést a Bácska SE Vaskút Kerekegyházán, erre a találatra viszont öt válasza volt a Kereknek. Rozsnik Tibor két, Szakál Zalán, Gogolák Milán és Kolveg László találataival a 83. percben már 5-1-et mutatott az eredményjelző. Nagy Szabolcs állította be az 5-2-es végeredményt. 

A tavalyi Déli csoport bronzérmese, a szeremlei Dunagyöngye SK a tavalyi déli bajnok Nemesnádudvart fogadta. Igazi rangadó és presztízscsata volt ez a javából. A vezetést a hazaiak szerezték meg Inotai Csanád találatával, a vendégek részéről Aladics Dániel egyenlített a 85. percben, a végeredmény így 1-1-lett.

Kétszer vezetett a Kunszállás hazai pályán, mind a kétszer Kertész Ádám góljával, és kétszer egyenlített az akasztó, mind a kétszer Varga Barnabás találataival, így lett a Kunszállás és az Akasztó összecsapása 1-1-es félidő után 2-2.

Eredmények:

Miklósi GYFE-Dusnok KSE 2-1, 

Kerekegyháza-BSE Vaskút 5-2, 

Dunagyöngye SK-Nemesnádudvar 1-1, 

Kunszállás-Akasztó 2-2. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu