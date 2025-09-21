Az újonc Miklósi GYFE a Dusnok csapatát fogadta, és megszerezte az első győzelmét.

A Miklósi GYFE megszerezte az első győzelmét

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Rónai Antal révén a vendégek szerezték meg a vezetést. Czigler Barnabás hat percre rá, szabadrúgásból egyenlített, majd a hajrában Bábel Péter a hazai győzelmet jelentő gólt is megszerezte a Miklósi GYFE számára.

A Miklósi GYFE mellett más gárda is jól szerepelt

Kiki Gergő góljával a 4. percben megszerezte ugyan a vezetést a Bácska SE Vaskút Kerekegyházán, erre a találatra viszont öt válasza volt a Kereknek. Rozsnik Tibor két, Szakál Zalán, Gogolák Milán és Kolveg László találataival a 83. percben már 5-1-et mutatott az eredményjelző. Nagy Szabolcs állította be az 5-2-es végeredményt.

A tavalyi Déli csoport bronzérmese, a szeremlei Dunagyöngye SK a tavalyi déli bajnok Nemesnádudvart fogadta. Igazi rangadó és presztízscsata volt ez a javából. A vezetést a hazaiak szerezték meg Inotai Csanád találatával, a vendégek részéről Aladics Dániel egyenlített a 85. percben, a végeredmény így 1-1-lett.

Kétszer vezetett a Kunszállás hazai pályán, mind a kétszer Kertész Ádám góljával, és kétszer egyenlített az akasztó, mind a kétszer Varga Barnabás találataival, így lett a Kunszállás és az Akasztó összecsapása 1-1-es félidő után 2-2.

Eredmények:

Miklósi GYFE-Dusnok KSE 2-1,

Kerekegyháza-BSE Vaskút 5-2,

Dunagyöngye SK-Nemesnádudvar 1-1,

Kunszállás-Akasztó 2-2.