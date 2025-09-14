Tornagyőztes a Mercedes KA U19-es csapata

A Mercedes KA szombaton kezdte a tornát, és már az első napon két meggyőző sikerrel teljesítették alapcéljukat. Előbb a Lehel Kosársulit győzték le 112–49-re, majd a délutáni mérkőzésen a Nyíregyházi Sportcentrum felett arattak 115–37 arányú győzelmet. Ezzel már biztossá vált, hogy ott lesznek a 2025/26-os junior élmezőnyben, így vasárnap már a tornagyőzelem volt a tét.

Mercedes KA kosarat dob a Jászberény elleni találkozón

Forrás: Mercedes KA

Az ellenfél a döntőben a Zsíros Akadémia Kőbánya/A volt, amely szintén hibátlan mérleggel jutott el a fináléig. A kecskemétiek azonban a zárómeccsen is bizonyítottak, és végül fölényesen, 84–50-re diadalmaskodtak.

Mercedes KA U19–Zsíros Akadémia Kőbánya/A 84–50 (18–16, 21–12, 27–16, 18–6)

– Úgy gondolom, hogy ezt a tornát már a felkészülés alatt könnyebbé tettük magunknak – értékelt Németh Levente vezetőedző. – Lehet, hogy most nagy arányú győzelmek születtek, de ebben rengeteg munka van. Az első két napon gyengébb csapatok ellen játszottunk, ott nagyon kijött a fizikális fölényünk. A döntőben pedig, ahogy haladt előre a mérkőzés, fokozatosan őröltük fel az ellenfelet – és ez lesz a célunk egész szezonban.

A tréner külön kiemelte a két felkészítő, Horváth Dávid és Faragó Norbert munkáját, akiknek köszönhetően a játékosok extra formában érkeztek a selejtezőre. – Sok sérültünk volt, ezért az első nap jobban pihentettük őket, de a döntőre már mindenki készen állt. Abszolút megérdemelten jutottunk fel a felsőházba, ott a helyünk, és így a legerősebb csapatok ellen küzdhetünk majd az országos döntőbe jutásért – mondta a mester.