szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

12 perce

Váratlant húzhat a portugál kapitány

Címkék#Portugália#labdarúgás#válogatott#Magyarország

Portugál sajtóértesülések szerint Roberto Martínez szövetségi kapitány meglepetéssel is készülhet a luzitánok összeállításában. A kedd esti Magyarország–Portugália világbajnoki selejtező így különösen izgalmasnak ígérkezik.

Vincze Miklós

A Magyar Nemzet szerint borítékolható, hogy a portugál válogatott nem ugyanabban a felállásban kezd majd, mint szombaton Jerevánban, amikor 5–0-ra kiütötte Örményországot. Az biztos, hogy Bernardo Silva helye a kezdőben megkérdőjelezhetetlen, de a portugál sajtó több változtatást is vár a kapitánytól a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőre.

Magyarország–Portugália világbajnoki selejtező
Roberto Martínez szövetségi kapitány meglepetéssel is készülhet a Magyarország–Portugália mérkőzésen
Forrás: AFP

Három napja ők voltak a kezdők

Az örmények elleni győzelem alkalmával Martínez így küldte pályára együttesét:

Diogo Costa – João Cancelo (João Palhinha, 79.), Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes (Nuno Tavares, 67.) – Vitinha, João Neves, Bruno FernandesPedro Neto (Trincão, szünetben), Cristiano Ronaldo (Gonçalo Ramos, 58.), João Félix (Pedro Gonçalves, 67.).

A gólokat Félix (10., 62.), Ronaldo (21., 46.) és Cancelo (32.) szerezte.

Így nézhet ki a Magyarország–Portugália mérkőzésen pályára lépő keret

A kedd esti összecsapáson azonban Francisco Conceição izomsérülés, Diogo Dalot pedig szintén sérülés miatt nem állhat rendelkezésre. Az O Jogo szerint Portugália várható kezdője így nézhet ki:

Diogo Costa – João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix – Cristiano Ronaldo.

A portugál médiában már az örmények elleni meccs előtt téma volt, hogy Martínez akár jobbhátvédként is számíthat João Nevesre. A szövetségi kapitány a sajtónak elmondta: João Cancelo támadó szellemű és sokoldalú játékos, így megvan a terve a jobb oldalra – de a pontos megoldásra még várni kell.

A Noticias ao Minuto szerint az sem kizárt, hogy több poszton is változtatás jön: Bernardo Silva, Rúben Neves, de akár António Silva vagy Renato Veiga is helyet kaphat a kezdőben.

A kérdésekre a választ ma este adja meg a luzitán kapitány a Puskás Arénában.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu