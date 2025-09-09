Váratlant húzhat a portugál kapitány

A Magyar Nemzet szerint borítékolható, hogy a portugál válogatott nem ugyanabban a felállásban kezd majd, mint szombaton Jerevánban, amikor 5–0-ra kiütötte Örményországot. Az biztos, hogy Bernardo Silva helye a kezdőben megkérdőjelezhetetlen, de a portugál sajtó több változtatást is vár a kapitánytól a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőre.

Roberto Martínez szövetségi kapitány meglepetéssel is készülhet a Magyarország–Portugália mérkőzésen

Forrás: AFP

Három napja ők voltak a kezdők

Az örmények elleni győzelem alkalmával Martínez így küldte pályára együttesét:

Diogo Costa – João Cancelo (João Palhinha, 79.), Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes (Nuno Tavares, 67.) – Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes – Pedro Neto (Trincão, szünetben), Cristiano Ronaldo (Gonçalo Ramos, 58.), João Félix (Pedro Gonçalves, 67.).

A gólokat Félix (10., 62.), Ronaldo (21., 46.) és Cancelo (32.) szerezte.

Így nézhet ki a Magyarország–Portugália mérkőzésen pályára lépő keret

A kedd esti összecsapáson azonban Francisco Conceição izomsérülés, Diogo Dalot pedig szintén sérülés miatt nem állhat rendelkezésre. Az O Jogo szerint Portugália várható kezdője így nézhet ki:

Diogo Costa – João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix – Cristiano Ronaldo.

A portugál médiában már az örmények elleni meccs előtt téma volt, hogy Martínez akár jobbhátvédként is számíthat João Nevesre. A szövetségi kapitány a sajtónak elmondta: João Cancelo támadó szellemű és sokoldalú játékos, így megvan a terve a jobb oldalra – de a pontos megoldásra még várni kell.

A Noticias ao Minuto szerint az sem kizárt, hogy több poszton is változtatás jön: Bernardo Silva, Rúben Neves, de akár António Silva vagy Renato Veiga is helyet kaphat a kezdőben.

A kérdésekre a választ ma este adja meg a luzitán kapitány a Puskás Arénában.